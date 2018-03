Wie das Wetter zu Frühlingsanfang, ist’s den ganzen Sommer lang

Mit den Bauernregeln im März hat sich Linus Maier aus der Klasse 4 der Grundschule Schwabsberg beschäftigt. Am 1. März begann das meteorologische Frühjahr, am 20. März ist dieses Jahr der kalendarische Frühlingsbeginn. Bauernregeln sagen voraus, wie das Wetter wird. Nicht immer stimmt es. Man wird sehen, ob die folgenden Bauernregeln, die es im Monat März gibt, dieses Jahr wahr werden.

Er hat folgende Regeln zusammengeschrieben: Einem freundlichen März folgt ein freundlicher April. Weht am Gregoriustag (12. März) der Wind, noch vierzig Tage windig sind. Ist es an Sankt Gertrud (17. März) sonnig, wird's dem Gärtner wonnig. Ist es klar am Josephstag (19.März), spart er uns viel Not und Plag. Wie das Wetter zu Frühlingsanfang (20.März), ist es den ganzen Sommer lang. Hält Sankt Ruprecht (28. März) den Himmel rein, so wird es auch im Juli sein.