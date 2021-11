Wichtiger Lebensraum der Tier- und Pflanzenwelt zerstört

Vermutlich in der Nacht auf Samstag oder in der Nacht auf Sonntag wurde am Stausee Buch das Vorbecken komplett abgelassen. Wie die Polizei berichtet, wurde der gesamte Bestand der Fische und Kleinstlebewesen auf einer Fläche von rund fünf Hektar mit einer Wassermenge von etwa 80 000 Kubikmetern abgeschwemmt.

Der Ruhe- und Rückzugsbereich der überwinternden Zugvögel sowie der dort rastenden und durchziehenden Entenpopulationen wurde vorerst zerstört. Zudem wurde ein erheblicher Schlammabfluss in den erst vor kurzem sanierten Stausee festgestellt. Der Lebensraum der seltenen Tiere, deren Schongebiet und Rückzugbereiche wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei spricht von Vandalismus und einer Straftat gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Der Schaden am Tierbestand kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen sind gesucht. Wer im genannten Zeitraum am Öl- und Schmutzfang an der Brücke vom Vorbecken in den Bucher Stausee Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen hat, möge dies bitte der Polizei Ellwangen mitteilen, Telefon: 07961 / 9300.