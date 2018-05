Welterbetag am Dalkinger Limestor

Dalkingen (ij) - Welterbe vermitteln, es hautnah erleben – diesen Zielen dient der Welterbetag der Unesco, der am Sonntag, 3. Juni, bundesweit begangen wird. Auch das Limestor Dalkingen macht bei dem Aktionstag wieder mit. Gemeinsam mit dem Limesmuseum Aalen, der Alamannengruppe Raetovarier und der bekanntesten Römergruppe Deutschlands, der VEX LEG VIII AUG, wird dem Publikum hier von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm rund um die Zeit der Antike geboten. So werden vom museumspädagogischen Team des Limesmuseums Mitmachaktionen angeboten, die VEX LEG VIII AUG widmet sich der Religion der Römer und den Raetovariern kann man beim Lagerleben über die Schulter schauen.

Mit dabei ist auch der Euro-Point Ostalb, der unter dem Motto „Europa in meiner Region“ mit Limes-Cicerone Andreas Schaaf eine Wanderung im Limespark Rainau anbietet. Startpunkt ist um 13 Uhr am Limestor Dalkingen. Wer sich vorab noch stärken möchte, hat ab 11 Uhr bei einem römisch-germanischem Brunch die Möglichkeit dazu. Am Nachmittag werden im Limestor Kaffee und Kuchen angeboten. (ij)