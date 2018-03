Noch sind die Temperaturen kalt, aber in der Natur ist schon manches erwacht. Die Weidenkätzchen sind zu sehen, und wenn es bald wärmer wird, müssen sie geschnitten werden, damit sie an Palmsonntag die Palmzweige schmücken.

Am Palmsonntag denken die Christen an den Einzug Jesu in Jerusalem, und dort haben sie ihm mit Palmwedeln zugejubelt. Da es bei uns aber keine Palmen gibt, die in der Natur wachsen, werden hier Weidenkätzchen – auch Palmkätzchen genannt – und Buchs zu Sträußen oder mehrere Meter hohe Palmen gebunden. Manchmal zieren auch Eier und ein Kreuz die Palmbuschen. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche und eine Woche später ist Ostern.