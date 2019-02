Wasserrohrbruch in Buch: „Bauhof hat super reagiert“

Der Wasserrohrbruch, der Anfang Februar die Siedlung im Bucher Bergweg ereilt hat, ist am Donnerstag noch einem Thema im Gemeinderat gewesen. Die Verwaltungsspitze in der Sitzung am Donnerstag betonte, dass man auf das Ereignis schnellstmöglichst reagiert habe. Den Vorwurf mancher Anwohner, dass die Leitungen in diesem Bereich in einem „allgemeinen schlechten Zustand seien“ weist die Verwaltung zurück.

Bürgermeister Christoph Konle brachte das Thema aufs Tapet. Er attestierte dem Bauhof eine ausgezeichnete Arbeit. Die Arbeiter hätten auf den Rohbruch am 5. Februar „super reagiert“ und vor allem schnelle Abhilfe geleistet. Entgegen der Aussagen einiger Anwohner habe die Repartur der schadhaften Leitung auch nicht einen ganzen Tag gedauert, sondern sei noch in der Nacht innerhalb weniger Stunden über die Bühne gegangen.

Bauamtsleiter Antons Ernsberger bestätigte das. Der Schaden sei kurz vor 22 Uhr registriert worden, noch vor vier Uhr sei das Leck bereits wieder dicht gewesen. Wie der Bauamtsleiter erklärte, habe man bei er Reparatur festgestellt, dass die Leitung eigentlich noch in einem „guten Zustand“ ist. Der Bruch an dieser Stelle sei auf Bewegungen im Untergrund zurückzuführen und nicht auf eine marode Wasserleitung, wie es die Anwohner moniert hatten. Ernsperger wies in diesem Zusammenhang noch darauf hin, dass noch nie zuvor die Wasserhauptleitung im Bergweg gebrochen sei. Wenn es in der Vergangenheit Probleme gab, seien stets Hausanschlüsse betroffen gewesen.

Bürgermeister Konle sekundierte, dass die Anzahl der Wasserrohrbrüche in Rainau insgesamt „unterdurchschnittlich“ sei. Geichzeitig versichterte der Rainauer Rathauschef, dass man die Situation im Bergweg sehr wohl „im Blick“ habe. Im Rahmen des Infrastukturerhaltungskonzepts werde man auch hier tätig werden und sanieren. Aber eben erst mittelfristig. Aktuell gebe es in der Gemeinde einfach dringlichere Vorhaben. „Es geht nur Schritt für Schritt“, betonte Konle.