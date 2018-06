Wasser weg, damit Wasser kommen kann

Um für die Wassermengen der kommenden Schneeschmelze und Niederschläge genügend Platz zu haben, wird der Bucher Stausee erst einmal abgelassen. Wer in den vergangenen Tagen und Wochen einmal um den See gelaufen ist, wird es bemerkt haben: der Stausee führt kaum noch Wasser. Nur in der Mitte des großen Staubeckens ist noch eine kleine Wasserfläche übrig, auf der sich jetzt die Enten und andere Wasservögel tummeln.

Weitläufige Uferbereiche sind jetzt trocken gelegt und offenbaren das, was sich normalerweise unter Wasser befindet – eine Menge Schlamm und Steinbrocken und vielleicht auch ein paar Badelatschen. Doch warum wird jedes Jahr das Wasser aus der großen „Badewanne“ Bucher Stausee überhaupt abgelassen? „Nun, der Bucher Stausee ist einer von insgesamt 15 Rückhaltebecken in der Region, welcher Teil eines komplexen Systems im Hochwasserschutz ist. Der Bucher Stausee gehört zu einem der fünf größten Becken der Region mit einem Speichervolumen von über einer Million Kubikmeter Wasser“, klärt der Technische Leiter des Wasserverbands Obere Jagst, Josef Gentner, über die wahre Funktion des Bucher Stausees auf.

Nur noch 80 000 Kubikmeter

Neben all der schönen Natur rund um das Gewässer bei Rainau und den Bade- und Freizeitmöglichkeiten an seinen Ufern, erfüllt der Bucher Stausee in erster Linie einen ganz bestimmten Zweck: den eines Rückhaltebeckens bei Hochwassergefahr. Hochwasser droht vor allem bei sehr starken und langanhaltendem Niederschlag, aber eben auch bei der alljährlichen Schneeschmelze im Frühjahr. Um den Bucher Stausee wieder aufnahmefähig zu machen, wird dieser vor Beginn der Herbst-/Wintersaison erst einmal gründlich abgelassen. „Zum Vergleich: an normalen Tagen werden im Bucher Stausee rund 680000 Kubikmeter Wasser gespeichert. Im Winterbetrieb sind das nur noch 80000 Kubikmeter“, erklärt Gentner. Bei einem sogenannten „außergewöhnlichen Stauziel“, also wenn alles an Wassermenge zusammen kommen sollte, kann der Bucher Stausee sogar weit über die doppelte Menge an Wasser speichern, runde 1,31 Millionen Kubikmeter Wasser. Geht man von einer handelsüblichen Badewanne aus, die circa 140 Liter Wasser fasst, sind das unglaubliche 9,36 Millionen Badewannen.

Aber, der Bucher Stausee kann auch anders herum funktionieren. Und zwar als Frischwasserlieferant für die umliegenden Flüsse und Bäche bei zu trockenen Monaten wie zum Beispiel im vergangenen Sommer. „Wer erinnert sich noch an den Schadensfall im Landkreis Schwäbisch Hall, wo es nach einem Löscheinsatz der Feuerwehr zu einem massiven Fischsterben in der Jagst durch den Einfluss giftiger Substanzen gekommen ist? Hier haben wir über unsere Rückhaltebecken insgesamt über 125000 Kubikmeter Frischwasser in das Gewässer eingeleitet und so geholfen, den Schaden einzugrenzen“, sagt Gentner.