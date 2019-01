Da in der vegetationsfreien Zeit die Landwirte wenig auf Ihren Feldern gesehen werden, fragt sich so mancher Bürger: Was macht der Landwirt im Winter.

Grundlegend gibt es unterschiedliche Betriebsausrichtungen, viehlose Betriebe und tierhaltende Betriebe. Bei viehlosen Betrieben wird meist das Einkommen über Sonderkulturen wie etwa Kartoffeln und Gemüse, die auch hauptsächlich im Winter vermarktet werden müssen, erwirtschaftet. Tierhaltende Betriebe erzielen den Großteil ihres Einkommens aus ihrer Produktion in ihren Ställen, etwa Milch, Fleisch oder Eier.

Tierhaltung bedeutet Sieben-Tage-Woche an allen Tagen im Jahr, zweimal täglich müssen die Tiere versorgt werden. Aber was macht der Landwirt zwischen den Stallzeiten, wenn keine Feldarbeit ansteht? Zum einen werden dann Maschinen und Geräte gereinigt und gewartet. Auch muss der Landwirt heutzutage immer mehr Zeit am Schreibtisch verbringen: Dokumentationen, Nährstoff- und Düngerbilanzen, Dünger-, Saatgut-, Pflanzenschutz- und Futterbedarf müssen ermittelt werden. Außerdem werden betriebswirtschaftliche Zahlen und Leistungskurven ausgewertet. Behördengänge und Antragsstellungen stehen an.

Viertklässler Patrick Schmid hat sich informiert, was Landwirte im Winter machen. (Foto: patrick Schmid)

Ebenso wichtig ist eine ständige Weiterbildung wie Workshops, Seminare und Fachveranstaltungen. Ein Landwirt muss sich ständig über Neuerungen und Auflagen der Agrarpolitik informieren. Landwirte sind auch in unterschiedlichen Organisationen, Erzeugerringen, Genossenschaften, Einkaufsgemeinschaften und landwirtschaftlichen Vereinen organisiert und besuchen Veranstaltungen, die in der Winterzeit stattfinden.