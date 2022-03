Was drei Schülern an ihrer Schule gefällt

Matteo Schmid, Emily Csrenko und Emma Hall gefällt so einiges an ihrer Grundschule in Schwabsberg. Was genau, das haben sie für den „Zeitungstreff 2022“ aufgeschrieben.

Die drei Viertklässler kennen sich nämlich gut aus, denn sie befinden sich auf der Zielgeraden Richtung weiterführende Schule. Ihre Grundschulzeit endet bald. Besonders gefallen hat den drei Kindern, dass im letzten Jahr ein Klassensatz iPads angeschafft wurde. Hier dürfen die Kinder immer wieder verschiedene Lernapps testen. Außerdem stehen in zwei Klassenzimmern bereits digitale Tafeln für den Unterricht.

Was auch noch super war an ihrer Grundschulzeit: Alle Klassen hatten regelmäßig Sport und die zweite und vierte Klasse ging zusätzlich noch zum Schwimmen ins Ellwanger Wellenbad. In jedem Schuljahr gab es auch schöne Wandertage und Ausflüge. Am Ende der vierte Klasse findet dann ein toller Abschlussausflug statt.

Weitere Aktionen gab es immer vor Weihnachten. Montags wurde es im Advent immer besinnlich, es wurden Lieder gesungen und Geschichten gehört. In diesem Jahr färbten die Viertklässler bei ihrer Lehrerin Eva Schulz sogar Ostereier. Im Anschluss ans Färben machte sogar das Schreiben eines Rezepts großen Spaß. Alle drei sind sich einig, wir hatten eine schöne Grundschulzeit.