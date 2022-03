Warum sind Bauern so wichtig?

Bauern und die Landwirtschaft – Warum sind Bauern eigentlich so wichtig? Damit hat sich Matteo Schmid, Viertklässler des Grundschule Schwabsberg, für den „Zeitungstreff 2022“ beschäftigt.

Ohne Landwirte könnten wir nicht überleben. Denn sie sorgen für Nahrung für uns Menschen und kümmern sich um die Natur. Sie pflanzen zum Beispiel Kartoffeln, Gemüse, Salate, Getreide, wie Weizen, Hafer, Gerste oder Dinkel an. Bauern tun der Menschheit einen Gefallen und kümmern sich um unsere Natur. Sie achten darauf, dass diese gepflegt wird und nicht verwildert.

Früher wurden Bauern sehr geschätzt. Sie hatten während schlechter Zeiten, wie etwa Krieg, Vorteile, da sie nicht so stark an Hunger leiden mussten. Leute aus der Stadt kamen zu dieser Zeit häufig auf das Land, um bei den Bauern um Nahrung zu bitten oder die Reste von den Feldern ernten zu dürfen. Zu dieser Zeit wurden Bauern deshalb beneidet.

Der Beruf „Bauer“ ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf: Er fordert viel Wissen über Naturschutz, Tierpflege, Wetterkunde, gesunde Nahrungsmittel, Landmaschinenreparatur und -pflege, Forstwirtschaft und noch vieles mehr. Die Arbeit ist heute einfacher als früher. Die modernen Traktoren und Geräte, mit denen der Bauer heute arbeitet, gab es in früheren Zeiten noch nicht. Damals wurde die Feldarbeit noch von Hand und mithilfe von Tieren bewältigt. Aber trotzdem machte die Arbeit stets Freude, da man das Ergebnis sieht, was man geschafft hat.

Für die Landwirte wird es immer schwieriger, da die Anbauflächen rar werden und die Preise für ihre Erzeugnisse zu gering sind. Deshalb sollte mehr auf Qualität geachtet werden und nicht nur auf Masse. Meiner Meinung nach muss die Arbeit von Bauern wieder mehr geschätzt werden.