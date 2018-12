Eva Bihlmaier ist am Mittwoch offiziell in ihr Amt als neue Schulleiterin der Grundschule Schwabsberg eingesetzt worden. Die neue Rektorin wurde von Rainaus Bürgermeister Christoph Konle, aber auch den Schwabsberger Schülern und dem Lehrerkollegium in der vollbesetzten Jagsttalhalle herzlich willkommen geheißen.

Eines wurde bei der offiziellen Amtseinsetzung von Eva Bihlmaier deutlich: Die neue Schulleiterin ist an ihrer Grundschule in Rainau-Schwabsberg bereits voll und ganz angekommen. Das Lehrerkollegium wurde von Bihlmaier nach der Begrüßungsfeier in der Jagsttalhalle herzlich umarmt und die Schüler bekamen von ihrer neuen Rektorin viele lobende Worte für ihre Aufführungen. Die offizielle Amtseinführung von Eva Bihlmaier als neue Rektorin der Grundschule in Rainau-Schwabsberg hatte am Mittwoch eher den Charakter einer großen Familienfeier als den eines offiziellen Amtsaktes.

„Die Idealbesetzung“

Gleichwohl gab es natürlich einige Ansprachen. So etwa von Bürgermeister Christoph Konle, der konstatierte, dass Bihlmaier „ein hervorragender pädagogischer Ruf vorauseilen“ würde. Konle und Bihlmaier kennen sich übrigens gut; beide waren früher gemeinsam in der Landjugend aktiv. Beste Voraussetzungen, um wichtige Themen gemeinschaftlich anzupacken, meinte der Rainauer Bürgermeister. Dazu gehöre zum Beispiel eine sinnvolle Nutzung für das große Schwabsberger Schulgebäude zu finden, das früher einmal Grund- und Hauptschule war. „Hier hat die neue Schulleiterin schon Signale gesandt, an einer entsprechenden Neukonzeption mitarbeiten zu wollen“, freute sich Konle.

Für die stellvertretende Schulamtsleiterin beim staatlichen Schulamt in Göppingen, Elke Weccard, ist Eva Bihlmaier „die Idealbesetzung für den Rainauer Schulstandort“. Weccard zeigte den Werdegang Bihlmaiers auf, die ihr Studium zur Lehrerin an den Pädagogischen Hochschulen in Freiburg und Schwäbisch Gmünd absolviert hat. Trotz ihrer jungen Jahre hat die Pädagogin bereits Erfahrung als Rektorin. Zuletzt war Bihlmaier Schulleiterin an der Tiersteinschule in Oberkochen, ehe sie in Mutterschutz ging. Danach wechselte sie an die Christoph-von-Schmid-Schule in Durlangen. Mit dem Wechsel ihres Vorgängers, Joseph Ott, nach Rosenberg an die Karl-Stirner-Schule, eröffnete sich Bihlmaier ein neues Tätigkeitsfeld auf der Ostalb. „Ich freue mich wirklich sehr auf diese neue Aufgabe“, gestand Bihlmaier in ihrem Grußwort.

Ein herzliches Willkommen kam am Mitwoch auch noch von Seiten der Kirchengemeinde Sankt Martinus, vertreten durch die Pastoralreferentin Hildegard Seibold und den zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates Max Vogelmann. Im Namen der Elternschaft, des Elternbeirats und des Schulfördervereins überbrachte zudem Ralf Schmitz beste Grüße.