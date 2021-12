Waldaktion stärkt Teamgeist

Einen tollen Tag im Wald hatten die Jungen und Mädchen der dritten Klasse der Grundschule Schwabsberg. Eingefädelt hat das Erlebnis mit dem WaldMobil der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) die EnBW ODR ihrer Funktion als Sponsor des Projekts „Zeitungstreff“ der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Ziemlich lustig ging es an denStationen zum Thema „Tiere des Waldes“ zu. Als erstes „verwandelten“ sich die Schüler in Wildschweine. Als Waldpädagoge Oliver Eyth vom WaldMobil eine Schnur quer durch den Wald gespannt hatte, tasteten die Kinder sich wie Fledermäuse oder Eulen mit verbundenen Augen daran entlang. Besonders gefordert war die Klasse bei der Übung, sich so ruhig wie Jäger zu verhalten und sich an einem Seil haltend still durch den Wald führen zu lassen.

Das Highlight war, sich in Wölfe und Rehe zu verwandeln. Dabei mussten die Wölfe einen Leitwolf bestimmen, der eine Jagdstrategie vorgibt. Die Wölfe durften dann innerhalb eines markierten Waldstücks die Rehe jagen. Anschließend wurden die Rollen getauscht und aus den Jägern wurden Gejagte. So stärkte der Tag im Wald auch den Teamgeist der Klassengemeinschaft.