„Es gibt viele spannende Bücher!“ Zu diesem Schluss kommen die beiden „Zeitungstreff“-Reporterinnen Giuliana Franzosi und Emilia Haas, Viertklässlerinnen an der Grundschule Schwabsberg, nachdem sie die Schülerbücherei an ihrer Schule genau unter die Lupe genommen haben.

Die Grundschule in Schwabsberg hat eine eigene Schülerbücherei. Sogar die Erstklässler erhalten schon ihren ersten Ausweis. Mit dem Ausweis kann man sich dann die verschiedensten Bücher ausleihen. Geöffnet ist sie dienstags und donnerstags in der ersten Pause. Wenn man ein Buch ausgelesen hat und an einem anderen Wochentag zurückbringen will, dann kann man es in eine Kiste vor der Tür legen.

Zuständig für die Schülerbücherei ist im Moment die FSJ-Kraft Robin Kiehnoel. Es gibt eine große Auswahl an Büchern wie zum Beispiel Sachbücher, Abenteuergeschichten und Witzebücher und noch vieles mehr. Durch zahlreiche Spenden erweitert die Schule immer wieder die Anzahl der auszuleihenden Bücher. Die Schule will das Lesen stärken und die Schüler an das Lesen heranführen. Alle Schüler gehen sehr gerne immer wieder dort hin zum Stöbern und Lesen.