Vorstandschaft und Beirat des SV Buch sind wieder vollständig

Der Vorsitzende des SV Buch-Stefan Hutter, hat auf ein weiteres durch die Pandemie geprägtes Vereinsjahr zurückgeblickt. Dank engagierter Trainerinnen und Trainer sei der Betrieb dennoch auf teilweise kreative Weise am Leben erhalten worden. Somit konnte auch dieses Sportjahr sehr erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Mitgliederzahl blieb ein weiteres Mal stabil. Der neuen Gruppe Kids-Fit ist aus Sicht des Vereins ein großartiger Start gelungen, die Kooperation Schule/Verein laufe bereits im vierten Jahr sehr erfolgreich. Es breche einem das Herz, dass sehr beliebte Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Für das laufende Jahr gelte es, die notwendigen Weichen so zu stellen, dass Sicherheit und Spaß, Sport und Geselligkeit immer in bestmöglichen Einklang gebracht würden.

Kassiererin Carola Sauter verlas ihren Kassenbericht, der trotz der schwierigen Situation ein Plus aufwies. Die Kassenprüfer bestätigten eine tadellose Führung und beantragten die Entlastung der gesamten Vorstandschaft. Die Entlastung wurde von Gemeinderat Erich Migl vorgenommen und von den Mitgliedern einstimmig erteilt.

Schießleiterin Tina Madronitsch stellte die sportliche Entwicklung der Schützen dar. Nach ruhigen Corona-Wochen konnten wieder Wettkämpfe stattfinden. Die Rundenwettkämpfe verliefen alle positiv. Das Team des SV Buch hatte in der zweiten Bundesliga keine Mühe mit dem Klassenerhalt, die Mannschaften 4 und 5 seien in die jeweils höhere Klasse aufgestiegen. Dank der Aktivitäten von Andrea und Lea Drmola habe der SV Buch verschiedene Förderpreise erhalten, die unter anderem für den Kauf eines neuen Lichtgewehrs verwendet wurden.

Die Jugendlichen zeigten ihr Können bei den Deutschen Meisterschaften in München. Sie erreichten gute Ergebnissen und sogar einem ersten Platz. Lea Drmola ist seit März 2021 Mitglied im Nationalkader Armbrust, Pia Drmola schoss beim Landesjugendkönigsschießen das beste Blattl und wurde Landesjugendkönigin. Für die Kooperation Schule/Verein erhielt der SV Buch eine Förderung vom Deutschen Schützenbund.

Unter dem Motto „Tanzen macht das Leben bunter!“ nahmen drei Jazzgruppen in einem gemeinsamen kreativen Tanzvideo an der DTB Dance Challenge teil und setzen sich gegen größere Vereine mit dem guten fünften Platz durch. Das coronabedingte Aussetzen des Trainings überbrückten die Jazzdamen mit wöchentlichen Online-Trainings und das Einüben anderen Tanzrichtungen erweiterte das Repertoire. Leider fielen die mit viel Engagement einstudierten Tänze für Weihnachtsfeier und Fasching erneut Corona zum Opfer. Trotzdem blieb der Spaß am Tanz.

Geehrt wurden für aktive Mitgliedschaft: 10 Jahre: Lea Drmola, 30 Jahre: Birgit Straub, 40 Jahre: Klaus Thalheimer. Für langjährige Mitgliedschaft: 25 Jahre: Gritsch Patrick, Hahn Marianne. 40 Jahre: Gaab Oskar, Kaiser Thomas, Rathgeb Karl, Sauer Albert, Schoch Susanne, Suhr Erna, Thalheimer Klaus. 50 Jahre: Birk Siegfried, Haupt Karl-Jürgen. 60 Jahre: Rief Anton. 50 Jahre im WSV+DSB: Kuhn Thomas. Für wertvolle Unterstützung in Silber: Köppel Sieglinde, Rathgeb Sandra, Rief Elisabeth, Weiß Malou.