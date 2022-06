Vor der Sitzung geht’s zum Spatenstich am Mühlberg

Vor der nächsten Sitzung des Gemeinderats findet am Donnerstag, 30. Juni, um 19.45 Uhr der Spatenstich für die Wohnumfeldmaßnahme Schloßberg unterhalb des Mühlbergs auf Höhe des Sägewerks Mayer am Mühlberg 6 statt. Im Anschluss beginnt ab 20.15 Uhr die öffentliche Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses in Schwabsberg. Auf der Tagesordnung steht die Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen im Bereich „Ludwigsmühle“ in Rosenberg – hier geht es um die Jelu-Werke, die ihren Betrieb erweitern wollen. Weiter wird das Gremium über den Kindergartenbedarfsplan 2022/2023 beraten. Auch um die Weiterbeschäftigung von Hauswirtschaftskräften für die Bereitstellung der Mittagessen in der Kindertagesstätte Sankt Theresia in Dalkingen und der Kindertagesstätte Sankt Antonius in Buch wird es gehen. Verschiedene Bauvorhaben stehen ebenfalls an.