Der Gesangverein Cäcilia Dalkingen und die Cillis, der Kinder- und Jugendchor, haben zum gemütlichen Sängerbesen in die Turn- und Festhalle von Dalkingen eingeladen. An die 250 Gäste und Besucher haben es sich bei Wein und einer leckeren Vesperplatte gut gehen lassen. Dazu hat es Musik und Gesang vom Kinder- und Männerchor sowie den Gastchören gegeben.

Angefangen hat alles vor über 21 Jahren mit einer Hocketse in Dalkingen. Die damalige Bäckerei Balle aus Dalkingen heizte den Ofen an und schob den berühmt-leckeren Hitzkuchen hinein, während der Gesangverein Cäcilia Dalkingen für die Unterhaltung sorgte. Den Gästen und Besuchern des Sängerbesens gefiel das so gut, dass eine langjährige Tradition daraus wurde. Bald wurde der Platz im Dorf zu klein. Der Gesangverein wich kurzerhand in die Turn- und Festhalle von Dalkingen aus. Auf die lieb gewonnene Gemütlichkeit auf dem Sängerbesen wollten die Cäcilia Dalkingen und ihre Gäste aber auch in der neuen Umgebung auf gar keinen Fall verzichten.

Turnhalle wandelt sich zum lauschigen Biergarten

Und so verwandelt sich das Turnhallengebäude seit nunmehr acht Jahren regelmäßig in einen lauschigen Biergarten mit Weinlaube. „Wir haben Birken gerodet, Maisfelder geerntet und Heuballen reingerollt und so einen gemütlichen Biergarten gezaubert, in dem sich alle unsere Gäste wohl fühlen können“, so Vorstand Stephan Wiedenhöfer. In der Weinlaube können die Besucher des Sängerbesens unter 15 Weinsorten aus den bekanntesten Weinanbaugebieten wählen. „Da findet bestimmt jeder sein Tröpfchen, das ihm schmeckt“, so Wiedenhöfer. Dazu noch das passende Vesper, und das Glück im herbstlich geschmückten Halleninneren ist nahezu perfekt.

Die einladend-heimelige Atmosphäre auf dem Sängerbesen der Cäcilia Dalkingen hat sich weit in der Region herumgesprochen. Jedes Jahr kommen Gastvereine zu Besuch nach Dalkingen. „Wir haben schon eine Liste mit Anfragen von anderen Gesangvereinen, die gerne mit uns den Sängerbesen gesanglich umrahmen würden“, erzählt Klaus Deis, Schriftführer im Verein. Heuer waren die Emotional Voices und die RiffSingers aus Unterriffingen sowie der Liederkranz Hüttlingen zu Gast. Zusammen mit dem Jugend- und Kinderchor, den Cillis, sowie dem Männerchor der Cäcilia Dalkingen rundeten die Sängerinnen und Sänger den Abend musikalisch mit passenden Liedern zur Biergarten- und Weinlaubenstimmung ab.