Vom Kids-Edition-Sieg zu den Großen: Rainauer bei DSDS-Castingshow in Stuttgart

Marco Kappel ist beim Casting zur neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) dabei. Am Dienstag, 21. Januar, wird er bei der sechsten Castingrunde in Stuttgart auf der Bühne des Ludwigs-Festspielhauses stehen und versuchen, Dieter Bohlen von sich zu überzeugen. Seine Songs: „Living On A Prayer“ von Bon Jovi und „Wherever You Will Go“ von The Calling.

17 Jahre alt ist Marco Kappel inzwischen, und immer noch ist Musik sein Leben. Als Zehnjähriger gewann der Rainauer die DSDS-Kids-Staffel 2012. Seitdem arbeitete der Schüler weiter an seiner Musikerkarriere, so die Auskunft in einer Pressemitteilung.

Demnach spielte er beispielsweise als Support-Act auf der PUR-Tournee, teilweise vor 12 000 Zuhörern. 2013 stand er mit Bon Jovi in Stuttgart auf der Bühne. Ein Jahr später, bei einem Konzert in München, traf Marco den ehemaligen „Bon Jovi“-Gitarristen Richie Sambora, der seine Gitarre signierte.

Marco Kappel mit neun Jahren bei der DSDS-Kids-Staffel 2012. (Foto: DSDS / TV NOW)

Marco, der eine Vielzahl von Gitarren besitzt, gibt darüber hinaus Schlagzeugunterricht in einer Musikschule. Marco sagt: „Musik ist mein Leben“. Die Frage für ihn wird sein: Wird Dieter Bohlen ihn als Sieger der Kids-Staffel wiedererkennen, und wird Marco die Jury mit den Songs „Living On A Prayer“ von Bon Jovi und „Wherever You Will Go“ von The Calling überzeugen können?