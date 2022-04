Volle Hütte im Musikantenstadl

Der Musikantenstadl in Dalkingen hat am vergangenen Samstag nach zweijähriger Zwangspause wieder seine Tore fürs Publikum geöffnet. Und das mit Erfolg. Mehr als 300 Gäste kamen zum Frühlingskonzert, dessen Erlöse ukrainischen Flüchtlingen in Rainau zugute kommen werden.

Eröffnet wurde das Konzert von der stark besetzten Jugendkapelle unter der Leitung von Markus Deis. Mit Songs, wie „Hey Jude“ von den Beatles oder „Highlights from Brother Bear“ nahmen die Jugendlichen die Zuhörer von Beginn an mit. Wunderbar auch der Vortrag des bekannten Pop-Songs von Michael Jackson „Heal the world“ – ein Friedensappell, der für einen Gänsehautmoment sorgte.

Der zweite Teil des Abends wurde von der Hauptkapelle gestaltet. Ehrendirigent Kurt Sturm hatte sich dazu etwas Besonderes überlegt. Er wollte den Zuhörern die Lieblingsmelodien der Musiker und Musikerinnen präsentieren. Und reichte das bunte Programm vom Dabei Abba-Medleybis hin zum klassischen Marsch-Potpurri „Erinnerungen an Frantisek Kmoch“. Regine Spielmann begleitete die Kapelle mit ihrer atemberaubenden Stimme bei den Pop-Songs „You raise me up“ und „One Moment in Time“. Die Solisten an Piccolo und Tenorhorn glänzten bei dem Musikstück „Grandfather‘s Clock“.

Zu einem gelungen Musikabend durften aber natürlich auch Märsche, wie „Abel Tasman“ und „Mens sana in corpore sano“ und auch Polkas nicht fehlen. Mit der Polka „So klingt‘s im Stadl“ verabschiedeten sich die Musikanten aus dem Abend.

Die Erlöse dieser gelungenen Konzertpremiere nach der Corona-Zwangspause sind für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Rainau bestimmt. Wobei der Betrag durch Spenden der Löwenbrauerei Aalen und der Raiffeisenbank Westhausen, die jeweils 500 Euro für die gute Sache gaben, noch aufgestockt wurde. Metzgerei Moser, Bäckerei Maier und Getränke Pfitzer zeigten sich zudem mit Sachspenden erkenntlich. Und auch der Bürgerverein Rainau und der Krankenpflegeverein Dalkingen ließen sich nicht lumpen und übergaben jeweils eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Der Krankenpflegeverein hatte zudem kostenlose Fahrten für die Flüchtlinge angeboten.

Im Rahmen des Konzert konnten noch zahlreiche verdiente aktiver und passiver Musiker geehrt werden. Die Verbandsehrungen nahm Hubert Rettenmaier vor, für den Verein überreichte der Vorsitzende Karl Beerhalter zusammen mit seinem Stellvertreter Stefan Wanner Urkunden und Ehrennadeln.

Ehrungen des Blasmusikverbandes erhielten: Zehn 10 Jahre aktiv, Ehrennadel in Bronze: Helmut Klissenbauer, Laura Mayle, Bibiana Renner, Marina Renner, Simon Weber, Cornelius Beerhalter, Daniel Egetenmeyr und Fabian Egetenmeyr. 20 Jahre aktiv, Ehrennadel in Silber: Franz Klein. 30 Jahre aktiv, Ehrennadel in Gold: Matthias Jäckl. 40 Jahre aktiv, Ehrennadel in Gold mit Diamant: Sigfried Sandhöfner und Karl Schuster. 60 Jahre aktiv, Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief: Georg Balle und Herbert Wartha. 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit, Fördernadel in Silber mit Urkunde: Roland Scheuring. 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit, Fördernadel in Silber mit Urkunde: Stefan Wanner. 30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit, Fördernadel in Silber mit Urkunde: Karl Beerhalter.

Vereinsehrungen erhielten: 15 Jahre aktiv, Vereinsnadel in Bronze: Carla Beerhalter, Charlotte Beerhalter, Alexandra Häfele und Selina Wendel. 30 Jahre aktiv, besondere Ehrung mit Geschenk: Matthias Jäckl und Sigfried Sandhöfner. 40 Jahre aktiv, Vereinsnadel in Gold und Ernennung zu Ehrenmitgliedern: Karl Schuster. 60 Jahre aktiv, Ehrenurkunde: Georg Balle und Herbert Wartha. 30 Jahre passiv, Vereinsnadel in Bronze: Ingrid Grupp, Uli Götz, Anton Ilg, Cornelia Ilg, Eugen Ilg, Marianne Ilg, Harald Koreny, Josef Schmid, Anton Schneider, Hedwig Sperka, Franz Steidle, Karl-Heinz Taglieber, Hildegard Walzhauer und Josef Zeiner. 40 Jahre passiv, Vereinsnadel in Silber: Josef Rathgeb, Xaver Rathgeb, Xaver Rathgeb sen., August Utz und August Göggerle. 50 Jahre passiv, Vereinsnadel in Gold: Lorenz Deeg, Josef Helmle, Karl Klein, Manfred König, Franz Maier, Josef Schumpf, Philipp Sperka, Erwin Beetz, Johann Hauber, Nikolaus Helmle, Hans Jäckl, Josef Stock und Josef Wettemann.