Das Storchenpaar im Schwabsberger Weißstorchnest hat in diesem Jahr sich ungewöhnlich lange Zeit zum Brüten gelassen. Wie der Naturschutzbund NABU in einer Mitteilung schreibt, haben sie erst am 18. April damit begonnen. Mittlerweile sitzen wieder vier sehr lebhafte Küken in der Nestmulde.

Wie bei einer Fütterung aus dem Rathaus beobachtet werden konnte, stehen vor allem Mäuse auf dem Speiseplan. „Durch die trockene Witterung kommen die Weißstörche derzeit kaum an Regenwürmer“, teilt Helmut Vaas vom NABU Ellwangen dazu mit. In den Jahren 2018 und 2019 seien mit fünf beziehungsweise vier Jungstörchen ebenfalls überdurchschnittlich viele ausgeflogen.

Die Drehleiter fährt komplett aus. Anders wäre das Nest nicht zu erreichen. Doch diese Angelegenheit ist ganz schön wackelig.