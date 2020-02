VHS-Ostalb zählt 30000 Teilnehmer

Bei der Mitgliederversammlung der Volkshochschule Ostalb hat der Vorsitzende Werner Kowarsch über die erfolgreichen Geschäftsjahre 2018/2019 berichtet.

Das vielseitige und interessante Programm mit Kursen, Vorträgen und Einzelveranstaltungen wurde von den Besuchern sehr gut angenommen. Mit 8167 Unterrichtseinheiten in 2018 liegt die VHS Ostalb an der Spitze der kleinen Volkshochschulen im Land, die nicht an eine der größeren Städte angebundenen sind. Über 30 000 Teilnehmer besuchten die angebotenen Veranstaltungen in den Mitgliedsgemeinden. Eine Reihe dieser Veranstaltungen wurden - und werden auch künftig - in enger Kooperation mit den Kulturprogrammen dieser Gemeinden angeboten und organisiert.

Teilnehmer sind mit Qualität und Service zufrieden

Geschäftsführerin Silvia Freitag stellte fest, dass die Teilnehmer an den Kursen sich sowohl über die Qualität der Kurse als auch über den guten Service sehr zufrieden äußern. Eine Reihe neuer Dozenten konnte für erweiterte Angebote gewonnen werden.

Im Vergleich zu den Vorjahren zeigen sich gewisse Veränderungen bei der Nachfrage: Während die Bereiche Gesundheit, Politik & Gesellschaft, Kunst & Kultur sowie Schulabschlüsse deutliche Zunahmen erfuhren, gab es bei den Bereichen Sprachen sowie Beruf leichte Rückgänge. Die VHS Ostalb wird in ihren kommenden Programmen deshalb einen deutlichen Schwerpunkt auf den Programmbereich EDV und Beruf legen.

Künftig drei Programmausgaben im Jahr

Das aktuelle Programm der Volkshochschule Ostalb wird statt wie bisher in zwei (Frühjahr und Herbst) Ausgaben ab diesem Jahr mit drei Ausgaben für je vier Monate zeitnäher in gedruckter Form angekündigt werden, was der Flexibilität der Programmgestaltung ebenso entgegenkommt wie der Planungssicherheit der Kursteilnehmer.

Aber auch eine außerordentliche Belastung musste das Team der Mitarbeiterinnen der VHS Ostalb im abgelaufenen Jahr meistern: Den Umzug der Geschäftsstelle von Aalen zur neuen Geschäftsstelle in Rainau. Dieser neue Standort wird von den Trägern der Volkshochschule, den Gemeinden Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Bopfingen, Hüttlingen, Jagstzell, Lauchheim, Neresheim, Rainau, Riesbürg, Unterschneidheim und Westhausen wegen seiner zentralen Lage, verbunden mit dem Angebot eines eigenen Ausbildungsraumes, sehr begrüßt.