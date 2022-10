Vermisster 82-Jähriger wohlbehalten aufgetaucht

Der 82 Jahre alte Mann aus Rainau-Buch, der seit Montagmorgen vermisst wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Gegen 20 Uhr soll er in Unterkochen an einem Privathaus geklingelt haben. Die „fürsorglichen Bewohner“, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung am späten Montagabend, hätten den Senior zum Polizeirevier nach Aalen gebracht.

Dem Mann sei es entsprechend gut gegangen. Eine Streife habe den 82-Jährigen daraufhin zurück in seine Wohneinrichtung nach Rainau gebracht. Bei der Suche, die sich von Rainau bis Oberkochen erstreckte, waren neben mehreren Streifenbesatzungen auch ein Suchhund sowie ein Hubschrauber eingesetzt worden.

Der Senior verließ gegen 8.30 Uhr eine Wohneinrichtung für einen Spaziergang und kehrte nicht zurück. Daraufhin suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Mann.