Verletzte aus Kanal gerettet

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl von Unwettern und Hochwassereinsätzen mit teils komplizierten Rettungsaktionen hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Samstag am Bucher Stausee eine Katastrophenschutzübung organisiert. Mit dabei war auch die Rettungsbootgruppe aus Gmünd.

Beteiligt an der Katastrophenschutzübung war der achte Wasserrettungszug des Landes Baden-Württemberg. Er ist fester Bestandteil des Katastrophenschutzes und setzt sich kreisübergreifend aus mehreren Einheiten zusammen: Führungsgruppe (Landkreis Esslingen), Strömungsretter (gleichfalls Landkreis Esslingen), Tauchergruppe (Rems-Murr-Kreis und Bootsgruppe (Ostalbkreis, stationiert in Schwäbisch Gmünd auf dem Bauhofgelände). Kreisbrandmeister Otto Feil war aufmerksamer Übungsbeobachter. Torsten Queren, Chef der DLRG-Ortsgruppe Schwäbisch Gmünd und Technischer Leiter Einsatz im Landesverband Baden-Württemberg, hatte das Katastrophenszenario vorbereitet.

Zunächst versammelten sich die Einsatzkräfte am Baubetriebsamt in Schwäbisch Gmünd, wo einige Fahrübungen warteten. Gegen 10.30 Uhr rief der Übungsalarm den kompletten Wasserrettungszug zum Bucher Stausee. Die Herausforderungen waren den Wasserrettern aus den drei Landkreisen im Vorfeld nicht bekannt. In einer geschlossenen Fahrzeugkolonne eilten die Helfer zum großen Stau- und Badesee, wo in den Sommermonaten die DLRG über die Sicherheit von Tausenden Badegästen wacht. In diesem Fall musste nun der Bucher Stausee für ein dramatisches Hochwasserszenario herhalten, bei der Statisten aus den Reihen der DLRG die Opfer mimten. Mit verzweifelten Hilferufen und heftigem Winken machten sie auf sich aufmerksam. Badeinseln dienten als „Schauplatz“ von durch Hochwasserfluten abgeschnittenen Gebäuden. Dieser Aufgabe mussten sich die Gmünder Beteiligten mit ihrem Hochwasserrettungsboot widmen.

Personen in Fluten vermisst

Plötzlich hieß es, dass eine Person in den Fluten vermisst werde. Nun diente das Boot auch als Basis für die Rettungstaucher aus dem Rems-Murr-Kreis. Die schwierigste Aufgabe wartete für die Lebensretter aus Esslingen in den „Katakomben“ des Stauwehres: Bedingt durch das angenommene Unwetter waren dort zwei Personen in die Tiefe gestürzt, hatten sich verletzt und waren in dem verwinkelten Kanalsystem eingeschlossen und vermisst. Strömungsretter seilten sich von der Staumauer ab und drangen durch den Kanal zu den Verletzten vor, leisteten erste Hilfe. Mithilfe eines Schlauchbootes und weiteren Strömungsrettern wurden sie zurück ans Tageslicht geholt.