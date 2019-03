Verkehr belastet Buch immer mehr

Gemeinderat Erich Migl will in der nächsten Sitzung des Rainaur Gemeinderats an diesem Donnerstag das Thema Durchgangsverkehr in Buch nochmals ansprechen. Ein weiteres Verkehrsthema, die ehrenamtliche Mobilität, steht ebenfalls auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

Die aktuell wegen Straßensanierungsarbeiten gesperrte Wasseralfinger Straße in Hüttlingen beschert auch der Ortschaft Buch mehr Durchgangsverkehr. Die ausgeschilderte Umleitung leitet den Verkehr, darunter auch ein erheblicher Anteil an Schwerlastverkehr, über die Bahnübergänge Goldshöfe Richtung Anschlussstelle B29 beim Kellerhaus. Ein Teil des Verkehrs fließt aber auch in Richtung Buch und Schwabsberg. An den Kreuzungspunkten kommt es immer wieder zum Stau.

Für Gemeinderat Erich Migl sind dies die ersten kleinen Vorboten, wie die Verkehrssituation bei Verwirklichung des geplanten Hüttlinger Gewerbegebietes in den Teilorten von Rainau aussehen könnte. „Zudem wird die Stausituation bei geschlossenen Bahnschranken noch verstärkt. Die Kreuzungseinfahrten werden unnötig von Fahrzeugen blockiert, so dass sich überhaupt nichts mehr bewegt. Hier könnte zumindest mit einem Schild ,Bei Rot und geschlossenen Schranken hier warten’ Abhilfe geschaffen werden“, nennt Migl eine der möglichen Lösungen für dieses Verkehrsproblem. Der Gemeinderat möchte dieses Thema auf der nächsten Sitzung ansprechen.

Ein weiteres Verkehrsthema auf der aktuellen Tagesordnung des Gemeinderates ist die ehrenamtliche Mobilität und die Einführung eines Bürgerrufautos. Bislang ist Rainau trotz aller Anstrengungen in diesem Thema noch keinen Schritt vorwärtsgekommen. Mit ein Grund sind die hohen Kosten für ein Bürgerrufauto. Jetzt liegen der Verwaltung konkretere Planungen und Finanzierungsmodelle vor. Diese möchte Bürgermeister Christoph Konle den Gemeinderäten nun vorstellen.