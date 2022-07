Unternehmen spendet Fahrräder an geflüchtete Kinder

Der Helm sitzt, die Kette ist geölt und das Fahrrad bereit für die erste Ausfahrt. Das Ellwanger Unternehmen Clickconcepts hat neun Kinderfahrräder an geflüchtete Kinder aus der Ukraine gespendet – inklusive Fahrtraining.

Rosa, blau oder schwarz? Um geflüchteten Kindern der Gemeinde Rainau etwas Besonderes zu bieten, so eine Pressemitteilung, hatten die Experten Alissa Senkbeil und Tobias Brunner vom Ellwanger Fahrradhändler Ollo, die ebenfalls zu Clickconepts gehören, neun Fahrräder im Gepäck. Zudem gab’s Helme und ein Fahrradtraining für Anfängerinnen und Anfänger sowie eines für Fortgeschrittene.

Wie tritt man in die Pedale? Wann muss man bremsen? Was ist bei den ersten Fahrversuchen wichtig? Auf dem Vorplatz der Schule in Rainau lernten die Kinder die wichtigsten Funktionen ihres neuen Zweirads. Wer sich mehr traute und sicher unterwegs war, habe sogar über eine kleine Schanze springen dürfen. Nach den ersten Fahrübungen habe es Getränke und ein Eis zum Abkühlen gegeben.