Türme zu den Sternen - Märchenabend im Limestor

Auch wenn die 900 Türme entlang des Obergermanisch-Raetischen Limes nicht bis zu den Sternen reichten, sollen sie doch am Märchenabend am Samstag, 7. August, um 20 Uhr am Limestor Dalkingen als Leitthema dienen. Sicher konnte die Soldaten aber neben der Beobachtung der Außengrenze des Römischen Reiches ihren Blick auch in den sternenklaren Himmel richten und ihre Gedanken schweifen lassen.

Die Erzählerin Marie-Louise Ilg hat aus ihrem großen Märchenfundus passende Geschichten zusammengetragen. Musikalisch unterstützt wird sie von Gisela Müller, die auf der Ngoni afrikanische Rhythmen ins Limestor bringt und den Abend harmonisch abrundet.

INFO: Es sind noch wenige Plätze beim Märchenabend frei, die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Teilnahmezahl unter 07361 / 503-1315 erforderlich. Es gelten die aktuellen Bestimmungen der Corona-Verordnung (GGG). Parkmöglichkeiten befinden sich aus Schwabsberg kommend unterhalb des Limestores.