Für den „Zeitungstreff 2018“ haben Miriam und Andrea Unger aus der vierten Klasse der Grundschule Schwabsberg die Modelleisenbahnbörse in Aalen-Hofherrnweiler besucht. Die Modelleisenbahnbörse dauerte von 11 bis 16 Uhr. Es gab reichlich Lokomotiven, Gleismaterial, Zubehör, Literatur und vieles mehr rund um die Modelleisenbahn zu bestaunen. Es gab sogar Lokomotiven, die bis zu 500 Euro kosteten – dafür waren sie aber auch sehr schön. Es wurde reichlich gekauft und auch Gespräche unter Eisenbahnfreunden geführt. Es waren allerdings nicht so viele Leute wie im vergangenen Jahr da. Natürlich gab es auch etwas zu essen und zu trinken. Allen Besuchern, so die Erkenntnis der beiden Autorinnen, hat es gut gefallen.