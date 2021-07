Trauer um den Saverwanger Josef Kurz

Zahlreiche Trauergäste haben am vergangenen Mittwoch an der Beerdigung von Josef Kurz aus Saverwang teilgenommen und ihn auf dem Ellwanger Friedhof Sankt Wolfgang auf seinem letzten Weg begleitet. Der weithin bekannte Saverwanger war am Wochenende zuvor im Alter von 89 Jahren verstorben.

In der Trauerfeier richtete Diakon Siegfried Herrmann tröstende Worte an die Söhne und Töchter mit ihren Familien. In der Lebensgeschichte zeigte er auf, dass dem Ehepaar Kurz fünf Kinder geschenkt wurden, hinzu kamen vier Enkel. Die Familie blieb auch nicht von Schicksalsschlägen verschont, so verstarb die jüngste Tochter bereits im Alter von fünf Jahren. Seine Ehegattin Gertrud verlor Josef Kurz im Jahr 2017.

Diakon Herrmann bezeichnete ihn als einen Familienmenschen und als sehr naturverbunden. Josef Kurz hat in Saverwang eine Landwirtschaft geführt, zusätzlich war er von der Ausbildung bis zum Ruhestand bei den Forstbehörden als Forstwirt und Haumeister tätig. Bei der Gemeinde Rainau gehörte Josef Kurz 24 Jahre dem Gemeinderat an. Von 1975 bis 1999 gestaltete er als Vertreter des Teilortes Saverwang die Geschicke der Gemeinde Rainau mit.

Abschied von Josef Kurz nahm auch die Sängergruppe Saverwang. Deren Vorsitzender Josef Hügler führte aus, dass Kurz seit 1958 dem Verein angehörte und somit ebenso lange Mitglied war, wie der Verein überhaupt besteht. Josef Kurz habe, wie auch seine ganze Familie, den Verein auf vielfältige Weise unterstützt. Im Förderverein Dorfhaus hatte er auch an der Verwirklichung des Saverwanger Dorfhauses mitgewirkt. Für seine Leistungen und seinen Gemeinschaftssinn war Josef Kurz bereits 2009 zum Ehrenmitglied der Sängergruppe ernannt worden

Im Namen der Sängergruppe Saverwang rief Hügler ihm ein „Vergelt’s Gott“ nach. Zum Abschied senkte sich die Vereinsfahne über dem Grab.