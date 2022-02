Traktor kollidiert mit Strommast: Stromausfall in mehreren Orten

Ein 51-Jähriger Traktorfahrer hat am Samstagmittag im Bereich eines Spielplatzes im „Löhnlesberg“ einen Strommast umgefahren. In der Folge fiel gegen 14 Uhr in den umliegenden Ortschaften der Strom aus.

Der Traktorfahrer hatte den Strommast beschädigt, als er Baumstämme mit seinem Traktor aus dem Wald zog. Beim Zurückschauen bemerkte er den Strommast nicht und fuhr auf diesen auf. Infolgedessen wurde der Strommast aus der Verankerung gerissen und fiel auf den Traktor. Der Strom musste infolgedessen durch den örtlichen Stromversorger für einige Zeit abgeschaltet werden. Der Traktorfahrer erlitt keine Verletzungen.