Theatergruppe zeigt Kriminalkomödie

Am kommenden Samstag, 10 . November, feiert das neueste Stück der Theatergruppe des SV Buch im Schützenhaus Premiere. Die Truppe von Regisseur Manfred Feifel zeigt in diesem Jahr die Kriminalkomödie „Koi Leich ohne d’Lilly“. Ein rasantes Lustspiel, aus der Feder des britischen Schriftstellers Jack Popplewell.

Im Zentrum des Stücks steht Raumpflegerin Lilly Pfeiffer, die in den Räumen des Privatbüros von Richard Marschall eine Leiche entdeckt. Als wäre das nicht Aufregung genug, ist der Tote plötzlich verschwunden – und das, bevor Polizist Göderle am Tatort eintrifft. Der hat zudem noch seinen Chef, Kommissar Eberhard Becker, aktiviert, an den Ort des Geschehens zu kommen. Sein Unmut über die fehlende Leiche wird noch dadurch gesteigert, als er in Lilly Pfeiffer das „Bäsle“ seiner Frau erkennen muss, die ihm unentwegt in seine Arbeit hineinquatscht und glaubt, dass er ohne ihre tatkräftige Unterstützung den Fall nicht lösen kann. Da ist Lilly natürlich in ihrem zwerchfellerschütternden Element.

Die turbulente Kriminalkomödie hat der Schriftsteller Jack Popplewell geschrieben – es wurde von Monika Hirschle perfekt ins Schwäbische übertragen. Die Personen und ihre Darsteller sind: Putzfrau Lilly Pfeiffer (Sylvia Buck), Polizist Göderle (Jochen Staudenecker), Kommissar Becker (Andreas Blumenschein), Corinna Marschall (Heidi Wunderle), Marianne Kolb (Silke Brand), Robert Westermann ( Michael Abele), Vicky Reimold (Katrin Staudenecker) und Richard Marschall (Karl Rief). Regie führt Manfred Feifel, Souffleuse ist Susanne Fürst, die Maske übernehmen Larissa Nicht und Nadine Frank, die Technik Martin Puschner und Joachim Abele.