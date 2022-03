SV Dalkingen investiert in seine Zukunft

Bei der jüngsten Hauptversammlung des SV Dalkingen haben die Verantwortlichen auf die vergangenen zwei Jahre zurückgeblickt. Dabei zeigte sich, dass der Verein während der Pandemie alles andere als untätig war.

Vorsitzender Matthias Sperka zeigte in seinem Rechenschaftsbericht auf, dass der Verein die Corona-Zwangspause dazu genutzt hatte, um in die eigene Infrastruktur zu investieren. So sei zum Beispiel die Fassade des Sportheims ausgebessert und neu gestrichen worden. Zudem seien die Fundamente des Fangzauns erneuert und verstärkt worden, wodurch zusätzliche Werbeflächen entstanden seien. Das größte Projekt in den letzten beiden Jahren sei aber die Erneuerung der Flutlichtanlage am alten Sportplatz gewesen, führte der Vorsitzende aus. Hier seien die alten Quecksilber-Dampflampen durch neue LED-Leuchten ersetzt worden, die nicht nur für eine deutlich bessere Ausleuchtung des Sportplatzes sorgen, sondern auch „signifikant“ weniger Energie benötigen, wie Sperka die Versammlung informierte. Der Vorsitzende betonte, dass dieses Projekt mit einem Gesamtvolumen von über 30 000 Euro „ein Signal für die Zukunft des SVD“ sei.

Im Anschluss ging Sperka noch auf aktuelle sportliche Themen ein, die den Verein beschäftigen. So würden die Trainer, Felix Maier und Peter Krusche, ihr Amt zum Ende der Saison ablegen. Glücklicherweise seien mit Stefan Muck und Benjamin Wenzel schon Nachfolger gefunden, weshalb eine frühzeitige Planung für das neue Fußballjahr durchgeführt werden könne. Felix Maier und Peter Krusche sollen dem SVD in anderer Position erhalten bleiben. So soll Felix Maier das Amt des Abteilungsleiters Fußball übernehmen und Krusche soll künftig als Bindeglied zwischen Jugend und Aktiven fungieren.

Beim Jugendfußball lobte Sperka die gute Ergänzung innerhalb der SMG Limes. Ziel müsse es sein, die Jugendlichen bis zum aktiven Alter beim Fußball zu halten. Er sieht die SGM Limes für diese Aufgabe „gut aufgestellt“.

In seinem Ausblick äußerte Sperka die Hoffnung, dass die Corona-Einschränkungen möglichst bald komplett fallen, damit endlich wieder alle Vereinsveranstaltungen wie gewohnt stattfinden könnten. Er hoffe zudem, dass man den Sportbetrieb wegen Corona künftig nicht mehr einstellen müsse.

Ein weiterer Punkt in seinem Ausblick war die Fußball-Winter-WM 2022. Hier erklärte er, dass der SV Dalkingen zusammen mit dem Musikverein Dalkingen und dem Gesangverein Cäcilia Dalkingen dazu eine eigene „Winter-WM-Arena“ plane.

Danach folgte noch der Bericht von Kassierer Marcel Griesel, der für 2020 eine schwarze Null und für 2021 sogar ein kleines, positives Ergebnis präsentieren konnte. Ihm wurde von Kassenprüfer Günter Vogt eine tadellose Kassenführung bestätigt.

Anschließend begrüßte der stellvertretende Bürgermeister Günter Vogt die Versammlung. Er lobte in seiner Rede den SVD für den Mut, in der Pandemie in die Infrastruktur und Zukunft des Vereins zu investieren. Des Weiteren lobte er die gute Jugendarbeit beim SVD. Anschließend ging er auf die anstehende Generalsanierung der Turnhalle in Dalkingen ein, die im Frühjahr 2023 starten und bis 2025 fertiggestellt werden soll. Er erklärte, dass einerseits räumliche Einschränkungen auf die verschiedenen Abteilungen zukommen werden. Andererseits wies er auf die Bedeutung der Maßnahme für die Zukunft der Gemeinde und der Vereine sowie der Bevölkerung hin. Zudem betonte er, dass auch Eigenleistungen seitens der Bürger und Vereine bei der Sanierung vorgesehen seien und erklärte hierbei die Funktion des neu gegründeten Fördervereins.

Im Rahmen der Versammlung wurden vom Vorsitzenden Matthias Sperka dann auch noch die ausscheidenden Mitglieder des Vereinsrats gewürdigt. Dazu gehörten Julia Fetzer, Bernhard Schuster, Michael Krämer, Ludwig Häfele sowie Berthold Scheuring. Ein besonderer Dank ging an dieser Stelle an Berthold Scheuring, der nach 19 Jahren als stellvertretender Kassierer und 22 Jahren als Kassierer den Vereinsrat verlässt. Scheuring wird beim Förderverein des SVD den Posten des Kassierers übernehmen.

Die Wahlen erbrachten das folgende Ergebnis: Das Amt des Leiters des Breitensports wird künftig von Daniel Köpf ausgeführt. Zum stellvertretenden Schriftführer wurde Simon Wendel gewählt. Das Amt des Kassierers wird von Philipp Sperka übernommen, die Position des stellvertretenden Kassierers wird künftig Marcel Griesel ausüben. Zum Leiter des aktiven Fußballs wurde Felix Maier gewählt, als dritter Beisitzer Stefan Behmel. Zudem wurde in der Versammlung die Ernennung von Rainer Lehnert als Jugendleiter bekannt gegeben.

Anschließend führte Matthias Sperka noch zahlreiche Mitgliederehrungen durch.

Im Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ übernahm Franz Stark, Vorstand des Fördervereins SV Dalkingen, das Zepter. Er bedankte sich in diesem Zuge bei Karl Weber für dessen 21-jährige Tätigkeit als Vorstand, die er in der Hauptversammlung des Fördervereins aufgegeben hatte. Zudem bedankte er sich bei Carmen Seitz, die nach sechs Jahren den Posten als Kassiererin an Berthold Scheuring abgab.