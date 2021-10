SV Buch mit zwei Siegen am ersten Wettkampftag

Nun hat auch die neue Saison in der Bundesliga Luftgewehr begonnen. Die erste Mannschaft des SV Buch startet nach dem Abstieg in der Saison 2019/2020 in dieser Saison in der 2. Bundesliga. Ziel ist dabei in der vorderen Tabellenhälfte mitzumischen.

Zum Auftakt war Buch zu Gast beim SV Fenken, die Gegner waren die zweiten Mannschaften der Bundesligamannschaften KKS Königsbach und SV Kronau. Im ersten Wettkampf gegen die KKS Königsbach taten sich die Bucher Schützen schwer. Die Führung wechselte in einigen Partien lange Zeit hin und her, erst in der zweiten Wettkampfhälfte konnten sich drei der Bucher Schützen den entscheidenden Vorsprung sichern. Marianne Hahn schoss von Anfang an einen starken Wettkampf. Ihr Gegner Bernd Neusch hielt lange Zeit gut mit. Hahn konnte ihren Vorsprung aber nach und nach ausbauen und gewann mit 393:389 Ringen. Stephanie Bauer lag nach der ersten Serie gegen ihren Gegner Alexander Meyer zurück, konnte die Partie aber in den mittleren Serien mit 100 und 99 Ringen drehen. Am Ende gewann sie knapp mit 390:388 Ringen. Neu im Team des SV Buch ist die Norwegerin Benedikte Oppedal. Die junge Schützin war bei ihrer Bundesligapremiere noch etwas nervös und schoss 391 Ringe. Dies reichte zum Punktgewinn gegen Yvonne Greulich mit 387 Ringen.

Tobias Bäuerle (385:392 Ringe gegen Dominic Merz) und Jana Knaier (383:387 Ringe gegen Robin Fässler) verloren ihre Partien. Es reichte aber für den SV Buch zu einem knappen 3:2-Erfolg. Im zweiten Wettkampf gegen den SV Kronau II lief es dann besser für Buch. Marianne Hahn schoss noch einmal 393 Ringe. Auf ihren Gegner Benjamin Butz (388 Ringe) hatte sie schon nach der ersten Serie einen deutlichen Vorsprung, den sie in den folgenden Serien verteidigte. Stephanie Bauer begann ebenfalls stark und gewann ungefährdet gegen Alexander Widelski mit 392:387 Ringen. Schwerer war es für Jana Knaier. Ihr Gegner Ralf Hillenbrand war lange Zeit und Führung und schoss deutlich schneller als Jana. Durch eine Acht bei Hillenbrand in der letzten Serie hatte Knaier aber noch eine Chance: sie musste mit 98 Ringen ausschießen, um noch ein Stechen zu erreichen. Nervenstark schoss sie sogar mit optimalen 100 Ringen aus und gewann mit 391:389 Ringen. Tobias Bäuerle konnte sich im Vergleich zum ersten Wettkampf steigern und gewann gegen Andreas Pinter mit 388:384 Ringen. Benedikte Oppedal steigerte sich ebenfalls: sie erzielte starke 395 Ringe und gewann damit gegen Melanie Nietschke (392 Ringe). Der SV Buch siegte mit 5:0.

Bereits in zwei Wochen geht es für den SV Buch in der 2. Bundesliga weiter. Dann sind die Bucher Schützen zu Gast in Heitersheim und treffen dort auf den Tabellenführer SV Fenken. Fenken hatte am ersten Wettkampftag die gleichen Gegner wie Buch und gewann beide Partien mit 5:0 und hohen Ergebnissen. Vor allem Markus Abt überzeugte mit 398 und 397 Ringen. Für Buch wird es also im nächsten Wettkampf nicht leichter. Der diesjährige Heimkampf des SV Buch findet am 5. Dezember statt. Zu Gast sind dann Jockrim, Heitersheim und KKS Königsbach II.