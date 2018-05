Dalkingen (mab) - Beim Frühjahrsfest des Musikvereins Dalkingen ist am Wochenende zünftig – in Dirndl und Tracht – gefeiert worden. Jugendkapellen und die Partyband „Brenztal Power“ sorgten für Stimmung im Stadl.

Das Frühjahrsfest des MV Dalkingen hat den zahlreichen Gästen und Besuchern vor allem eines gebracht: viel Spaß. Am Freitag sorgte die Stimmungsband „Brenztal Power“ für den perfekten Auftakt des Frühlingsfestwochenende des MV Dalkingen im Musikantenstadl. Schnell übertrug sich die Super-Stimmung der Musikerinnen und Musiker auf der Bühne unter die vielen hundert Gäste im Stadl. Dem Wunsch der Organisatoren, dass die Gäste zu dem Konzertabend mit „Brental Power“ in Dirndl und Trachten kommen sollten, wurde übrigens vielfach nachgekommen. Vor allem die jüngere Generation glänzte durch ein volkstümliches Outfit.

Am Samstag sorgte dann der Musikernachwuchs für gute Unterhaltung auf dem „Abend der Jugendkapellen“. Die jungen Musikerinnen und Musiker der Jugendkapellen aus Jagstzell-Rosenberg, Lorch-Großdeinbach, Röhlingen-Pfahlheim und den Gastgebern aus Dalkingen boten ihren Zuhörern ein großartiges Programn. Der Dirigent des MV Dalkingen, Kurt Sturm, moderierte in gekonnter Weise durch den Abend. Am Sonntag ging es mit einem zünftigen Frühschoppen und Mittagstisch in die letzte Runde des Frühjahrsfests. Die Höhepunkte an diesem Tag waren neben dem Auftritt der Jugendkapelle des MV Dalkingen der Festausklang mit der Stammkapelle.