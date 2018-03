Simon Hügler und Fabian Geiger, beide zehn Jahre alt und Viertklässler der Grundschule Schwabsberg, haben sich für den „Zeitungstreff 2018“ alle Spielplätze in Schwabsberg angeschaut und aus ihrer Sicht bewertet.

Der Spielplatz in Schwabsberg an der Eich ist toll. Es gibt verschiedene Spielgeräte und eine große Wiese. Wir denken, mit 2 Toren zum Bolzen, einer Hangelbrücke zum Kräftemessen und einem Baumhaus wäre er perfekt.

Der Spielplatz im Siedlerweg ist sehr klein und die Spielgeräte sind auch eher was für kleinere Kinder. Für Jungs in unserem Alter sind die Rutsche und der Sandkasten viel zu klein. Außerdem ist der Zaun kaputt und sollte repariert werden.

Der Spielplatz Kohlplatte hat Spielgeräte, Klettertürme mit Hängebrücke und viele Büsche zum Verstecken spielen. Hier wäre eine Outdoor-Tischtennisplatte eine tolle Spielmöglichkeit für größere Kinder.

Außer diesen Spielplätzen im Ort gibt es noch die Spielplätze am Bucherstausee. Der am Kiosk 1 hat mehrere Spielgeräte und viel Platz zum Spielen. Der neue Wasserspielplatz am Kiosk 2 ist richtig super! Da haben wir fast keine Verbesserungsvorschläge - nur ein Ziehfloß im Stausee wäre toll.

Was uns aber sehr stört, ist der Müll der überall herumgeworfen wird. Wenn jeder seinen Müll einfach so wegwirft haben wir keine Lust mehr die Spielplätze zu nutzen und wenn sie nicht genutzt werden, gibt es sie irgendwann nicht mehr. Das wäre schade für alle Kinder. Also, liebe Leute, haltet bitte unsere Spielplätze sauber und geht ordentlich mit den Spielgeräten um.