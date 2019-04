Spezialeinheit rückt wegen 18-Jährigem aus

Auf richterliche Anordnung musste ein 18-Jähriger die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Zelle verbringen.

Der junge Mann war am Abend bei sich zuhause mit zwei Freunden in Streit geraten, woraufhin die beiden die Wohnung verließen. Nachdem der 18-Jährige sich sehr aggressiv zeigte und seine Mutter eine Waffe in seinem Zimmer sah, verständigte sie die Polizei, die mit mehreren Streifenfahrzeugen ausrückte.

Auch eine Spezialeinheit wurde gegen 23 Uhr angefordert. Der 18-Jährige wurde in der Nähe der elterlichen Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Waffe hatte er nicht bei sich..