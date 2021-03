Schwabsberger Viertklässler sprühen vor Ideen

Die Klasse 4 der Grundschule Schwabsberg hat sich für ihr kreatives Klassenfoto etwas Besonderes einfallen lassen.

Klassenlehrerin Kathrin Kohnle schreibt: „Während unserer Videokonferenzen hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, verschiedene Vorschläge einzubringen. So kamen unter anderem folgende Ideen auf: Aus Zeitungspapier einen Mundschutz basteln und sich fotografieren lassen, sich mit einem Zeitungshut und einer nach oben zeigenden Hand so fotografieren lassen, dass man einen anderen Mitschüler dann mithilfe einer Fotomontage auf der Hand stehen hat, sich selbst malen und alle Bilder in ein gemaltes Klassenzimmer einfügen oder sich einfach mit dem gebastelten Zeitungshut, verkleidet oder geschminkt zu fotografieren. Anschließend hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, über die von uns an der Schule genutzte Internetplattform für den Fernlernunterricht abzustimmen und ganz knapp gewonnen hat die letzte Idee – wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass Fasching in diesem Jahr leider zu kurz kam und die Schüler/ -innen einen riesigen Spaß am Verkleiden hatten...“Foto: Klasse 4 GS Schwabsberg