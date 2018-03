Schwabsberger Storch ist wieder da. Linus Maier aus der Klasse 4 der Grundschule Schwabsberg hat ihn für den „Zeitungstreff 2018“ fotografiert.

Kürzlich wurde der Schwabsberger Storch bereits in Dalkingen und auf den Jagstwiesen in Schwabsberg gesehen. Am Donnerstagnachmittag konnte ihn Linus Maier in seinem Nest entdecken. Noch ist er alleine dort, die Störchin kommt hoffentlich in den nächsten beiden Wochen. So lange wartet normalerweise ein Storch auf seine Partnerin aus dem Vorjahr. Denn ihre Reise in den warmen Süden und zurück machen die beiden nicht zusammen. Hoffentlich kommt sie bald und es gibt wieder Nachwuchs. Darüber würden sich alle in Rainau sehr freuen.