Schwabsberger Mitte der Begegnungen soll entstehen

Der Gemeinderat der Gemeinde Rainau hat in seiner jüngsten Telefonkonferenz über die weitere Vorgehensweise zur Gestaltung der Ortsmitte beraten.

Hierbei konnte Bürgermeister Christoph Konle sehr erfreuliche Nachrichten übermitteln, denn dank der Unterstützung vom Landtagsabgeordneten Winfried Mack fließen 439 000 Euro Fördermittel aus dem Programm „Soziales im Quartier“ nach Rainau-Schwabsberg und stehen dem Gemeinderat und der Bürgerschaft nun zur Gestaltung eines neuen Dorfplatzes zur Verfügung. Bei der Platzgestaltung stehen nun 70 Prozent Förderquote im Raum und bei der Gestaltung eines möglichen Servicegebäudes können 30 Prozent an Förderung fließen.

An dieser Stelle wollte Bürgermeister Konle den Gemeinderat abholen, denn die für 4. April geplante Bürgerinformation kann aufgrund der Kontaktverbote nicht stattfinden und soll nun voraussichtlich auf den Herbst 2020 verschoben werden. Dem Bürgermeister ist es wichtig, bei diesem „Jahrhundertprojekt“ die Bürgerschaft mit ins Boot zu holen, damit der Platz zur echten „Mitte der Begegnungen für Schwabsberg“ wird. Ganz nach der Inschrift des Rathausbrunnens: „Keiner weiß so viel wie wir alle zusammen“, sollen die Bürger Ihre Ideen und Vorstellungen einbringen. So zum Beispiel wurde an den Bürgermeister bereits die Idee eines Backhauses herangetragen, und im Gemeinderat sind bereits Überlegungen zur Verkehrs- und Fußgängerführung, zur Platzgestaltung mit historischen Baustoffen und zur Einbindung von Spielgeräten entstanden. Diese sollen nun in einem Entwurf vom Büro Stadtlandingenieure aus Ellwangen gefasst werden und gemeinsam mit der Bürgerschaft zur „Schwabsberger Mitte der Begegnungen“ entwickelt werden.

Wichtig ist es hierbei, die Verbindung zwischen Rathaus mit Vorplatz und dem Dorfplatz mit der dazwischenliegenden und unter Ensembleschutz stehenden Kirchenmauer herzustellen. Insgesamt ist das Ensemble Kirche, Pfarrhaus und Rathaus mit der Kirchenmauer ein Markenzeichen der Schwabsberger und verdient besondere Aufmerksamkeit beim Erhalt und beim Einbezug in die Planungen.

Den Gemeinderäten war es wichtig, beim Projekt weiterzukommen, denn der Rathauserweiterungsbau ist beschlossene Sache und dieser beginnt nun im Mai mit den Bauarbeiten.

Die ehemalige Hofstelle, auf der der Dorfplatz entstehen soll, soll abgerissen werden und vorerst ein Schotterplatz entstehen, sodass hier Baumaterialien für die Rathauserweiterung gesichert und provisorische Parkplätze für die Verwaltungsmitarbeiter und Besucher des Rathauses entstehen können.

Die Hofstelle ist eine der ältesten in Rainau-Schwabsberg, weshalb der Gemeinderat lange abgewogen hat, einen Teil der Bausubstanz zu erhalten und in die Platzgestaltung einzubeziehen. Dies ist nach einem Gutachten des Ingenieurbüros Rieger aus Ellwangen jedoch nicht möglich. Viele Mauerteile sind mit Salpeter durchsetzt und Feuchteschäden im Gebälk sowie den Grundmauern machen einen Erhalt aus statischen Gründen nicht möglich beziehungsweise unbezahlbar, weshalb sich die Gemeinderäte letztendlich entschieden haben, die historischen Baustoffe (von denen die Steine vermutlich aus der ehemaligen Schwabsberger Burg stammen) zu sichern, und falls möglich bei der Platzgestaltung und für das Eingangsportal des Rathauserweiterungsbaus zu verwenden.

Beschlossen wurde, die Bevölkerung umfassend über den Sachstand zu informieren und die Arbeitsgruppe Bauen und Technik bei der Sicherung der Baumaterialien zu beteiligen. Den Auftrag für den Abbruch der Hofstelle hat der günstigste Bieter, die Firma Josef Bühler aus Rainau-Dalkingen, erhalten. Der Abriss soll Ende April vorgenommen werden.