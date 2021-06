Schwabsberger Jungstörche sind jetzt beringt

Am Montagfrüh konnten mit Hilfe eines Hubsteigers die drei Schwabsberger Jungstörche durch den Weißstorchbetreuer des NABU Ellwangen, Helmut Vaas, erfolgreich beringt werden. Das Schwabsberger Brutpaar hatte, wie schon im letzten Jahr, als letztes in der Region, mit dem Brüten begonnen und die drei, jetzt knapp sechs Wochen alten Jungstörche trotz der teilweise widrigen Witterung so gut gefüttert, dass sie jetzt ein gutes Gewicht von 2,9, 3,0 und 3,6 Kilogramm auf die Waage brachten. Bis zum ersten Ausfliegen wird man sie noch circa vier Wochen im Nest beobachten können. Der Wegzug ins Winterquartier dürfte ab Mitte August erfolgen. Bis dahin sind sie sicher noch öfter bei der Nahrungssuche auf den Jagstwiesen zu sehen. Dass auch der eine oder andere im nächsten Jahr in unsere Region zurückkehrt ist durchaus möglich. Immerhin halten sich zwei der drei Schwabsberger Jungstörche vom letzten Jahr derzeit im Raum Ellwangen-Killingen auf.