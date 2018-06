Schwabsberger Jungstörche sind beringt

Schwabsberg (ij) - Am Donnerstagvormittag sind im Schwabsberger Weißstorchnest die fünf Jungstörche beringt worden. Beim Beringen des Quintetts, bei dem die beiden ältesten gerade sechs Wochen alt waren, gab es zusätzlich eine faustdicke Überraschung. Alle fünf erwiesen sich laut dem Storchenbeauftragten Helmut Vaas nämlich als echte „Schwergewichte“ die zwischen vier und 2,8 Kilogramm auf die Waage brachten. Das Schwabsberger Brutpaar erweise sich demnach „als sehr fleißig bei der Nahrungssuche“, so Vaas und habe offensichtlich auch „ein optimales Nahrungsgebiet zur Verfügung“. Man könne deshalb davon ausgehen, dass die Natur im Schwabsberger Raum noch weitgehend in intakt sei, „sonst wäre dieser außergewöhnliche Bruterfolg nicht möglich“, schreibt Vaas in einer kurzen Pressemitteilung.