Schwabsberg vor schwerer Aufgabe

Rainau-Schwabsberg (an) - Nach der mäßigen Vorstellung zuhause gegen Amberg, steht für die Bundesliga-Kegler aus Schwabsberg die Auswärtsaufgabe in Raindorf an. Die Chambtalkegler konnten sich durch namhafte Spieler verstärken und peilen sicherlich die Vizemeisterschaft an.

Nach dem Zugang von Manuel Lallinger folgten weitere national und international erfahrene Spieler wie Mathias Weber und einem weiteren Ex-Schwabsberger Tim Brachtel dem Ruf in das Chambtal. Mit Brachtel, Lallinger und Schmid stehen gleich drei Spieler der Chambtalkegler im aktuellen Aufgebot für die Team-WM in Polen. Auch in Raindorf wurde investiert und entsprechend den Vorschriften Segmentbahnen eingebaut. Nach einem spielfreien Wochenende sind sie am Samstag (14 Uhr) Gastgeber der Schwabsberger. Als Außenseiter treten die Ostälbler die Fahrt in die Oberpfalz an.