Schützenverein Buch setzt auf Crowdfunding

Die Verantwortlichen des Schützenvereins Buch haben bei ihrer jüngsten Hauptversammlung positive Bilanz gezogen. Auch wenn es sportlich läuft zuletzt nicht ganz rund lief und die erste Mannschaft des Schützenvereins einen Abstieg aus der ersten Bundesliga hinnehmen musste.

Der Vorsitzende Stefan Hutter ging bei der Hauptversammlung auf die zahlreichen Sportangebote des Schützenvereins ein. Neben dem Schießsport werden vom SV Buch auch Männer- und Ladyfitness, Yoga, ein Radtreff und Jazztanz angeboten. Relativ neu ist außerdem die Keysi-Gruppe (Selbstverteidigung). Das Angebot werde laut Hutter gut angenommen, die Keysi-Abteilung konnte bereits um eine Jugendgruppe erweitert werden. Und auch im Schießsport sei die Jugend sehr aktiv. Durch das breite Sportangebot habe der Verein seine Mitgliederzahl im vergangenen Jahr steigern können, freute sich der Vorsitzende.

Kassiererin Carola Sauter informierte die Versammlung anschließend detailliert über die finanzielle Situation des Vereins. Ihr wurde von den Kassenprüfern eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Für den Schießsport gab Tina Madronitsch einen Überblick. Lobend erwähnte sie die 13 Bucher Schützen, die sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert hatten. Besonders erfolgreich schnitten hier die beiden Schülermannschaften mit zweimal Gold und dreimal Bronze ab.

Olympiasiegerin in den Farben des SV Buch

Ein absoluter Highlight für die Bucher Schützen war im vergangenen Jahr die Aufnahme der US-Amerikanern Virginia „Ginny“ Thrasher in ihren Verein. Trasher ist amtierende Olympiasiegerin im Luftgewehr über zehn Meter und geht seit der Saison 2019/20 in den Farben des SV Buch an den Star. Für diese Verpfichtung seien „einige Kunststücke“ nötig gewesen, hieß es bei der Versammlung. Der Aufwand habe sich aber gelohnt. Der Verein habe zusammen mit Virginia Thrasher eine beeindruckende Zeit erlebt. Gleichwohl konnte der Abstieg der ersten Mannschaft aus der 1. Bundesliga nicht verhindert werden.

Bürgermeister Christoph Konle übernahm danach die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig von der Versammlung angenommen wurde. Bei den anschließenden Wahlen wurde Sven Gritsch als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Wieder gewählt wurden außerdemt: Schriftführerin Birgit Straub, Beirätin Schützen Andrea Drmola, Beirätin Ladyfitness Katrin Staudenecker, die Kassenprüfer Guido Deis und Gerhard Barth. Das Amt des dritten Vorsitzenden bleibt vorerst unbesetzt.

Mit Crowdfunding Projekte finanzieren

Im Rahmen der Versammlung ging es dann noch um Baumaßnahmen und Modernisierungen, die in den vergangenen Jahren statgefunden haben und für die immer noch Zahlungsverpflichtungen bestehen. Mit Blick auf die kommenden Jahre wurde vor einiger Zeit außerdem das Projekt „SV Buch 2025 – Quo Vadis“ ins Leben gerufen. Es soll den Verein auf das 100-jährige Bestehen im Jahr 2025 vorbereiten.

Zu den bereits umgesetzten Maßnahmen in Infrastruktur, Organisation und Angeboten sind noch weitere Investitionen rund um das Schützenhaus geplant, die der Verein mit der Unterstützung von Gemeinde, dem Württembergischen Landessportbund und der VR Bank Ellwangen (Crowdfunding) realisieren will. Anhand einer Power-Point Präsentation erläutert derVorsitzende Stefan Hutter der Versammlung diese besondere Form der Finanzierung. Abschließend gab Hutter noch einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen.

Die Geehrten des Schützenvereins

Für aktive Mitgliedschaft: zehn Jahre aktiv: Bauer Stephanie, Kragler Michael, Strobel Roland. 30 Jahre aktiv: Abele Martin. 40 Jahre aktiv: Mayer Karl. Langjährige Mitgliedschaft: 25 Jahre: Bäuerle Tobias, Christau Jutta, Hersacher Anton, Kalkschmid Anne, Rief Klaus, Stirner Ramona. 40 Jahre: Gaab Edith, Gaab Julietta, Klingler Petra, Köppel Klaus, Mayle Markus, Straub Peter, Vogler Birgit. 50 Jahre: Abele Franz, Grella Günther. 60 Jahre: Baier Franz. Wertvolle Unterstützung, Verdienstehrenzeichen in Silber: Hahn Barbara, Hahn Marianne, Hutter Martina, Köppel Markus, Madronitsch Claudia, Mayer Christine, Sauter Carola, Schmid Markus, Staudenecker Jochen, Wertvolle Unterstützung, Verdienstehrenzeichen in Gold: Fürst Susanne, Jordan Sabrina, Köppel Anna. WLSB Ehrennadel in Bronze: Straub Birgit. Weiter wurden geehrt für wertvolle Dienste: Rief Karl, Rief Martin und Rief Christian.