Schützenverein Buch blickt in die Zukunft

In seiner Rede bei der Generalversammlung des Schützenvereins Buch ist der 1.Vorstand Stefan Hutter auf die zahlreichen Sportangebote eingegangen, die der Verein anbietet. Neben dem Schießsport findet man auch Aktivitäten wie Männer- und Ladyfitness, Yoga, einen Radtreff sowie mehrere Jazztanzgruppen in vielen Altersstufen. Hier konnte die Abteilung um gleich zwei weitere Gruppen ergänzt werden. Die relativ neue Keysi-Gruppe (Selbstverteidigung) wird gerne angenommen und wurde bereits um eine Jugendgruppe erweitert. Auch im Schießsport ist die Jugendarbeit sehr aktiv. Durch diese zahlreichen Angebote wuchs die Mitgliederzahl im letzten Jahr erfreulicherweise wieder an.

Kassiererin Carola Sauter berichtete detailliert von den Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres. Die Kassenprüfer bezeugten der Kassiererin eine einwandfrei geführte Kasse. Für den Schießsport gab Tina Madronitsch einen Überblick über die Aktivitäten des letzten Jahres. Lobend erwähnte sie die 13 Schützen, die sich für die Deutschen Meisterschaften qualifizierten. Besonders erfolgreich schnitten die beiden Schülermannschaften mit 2 mal Gold und 3 mal Bronze ab.

Olympiasiegerin in den Farben des SV Buch

Es waren keine Fake News, als die Nachricht aus den USA kam, dass die amtierende Olympiasiegerin (Rio) im Luftgewehr in der Saison 2019/20 in den Farben des SV Buch an den Start gehen wird. Es waren zwar einige Kunststücke nötig, um dies schlussendlich tatsächlich realisieren zu können, dennoch waren es am Ende des Tages beeindruckende Erlebnisse, die der Verein zusammen mit Virginia „Ginny“ Thrasher erleben durften. Dennoch konnten wir den Abstieg der 1. Mannschaft aus der 1. Bundesliga nicht verhindern.

Bürgermeister Konle übernahm die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig von der Versammlung angenommen wurde. Bei den folgenden Wahlen wurde Sven Gritsch als 2. Vorsitzender bestätigt. Weiter wurden bestätigt: Schriftführerin Birgit Straub, Beirätin Schützen Andrea Drmola, Beirätin Ladyfitness Katrin Staudenecker, die Kassenprüfer Guido Deis und Gerhard Barth. Das 3. vorsitzende Amt bleibt unbesetzt.

Mit Crowdfunding Projekte finanzieren

Finanziell steht der Verein auf soliden Beinen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden zahlreiche Baumaßnahmen und Modernisierungen durchgeführt, für die immer noch Zahlungsverpflichtungen vorhanden sind. Mit Blick auf die kommenden Jahre wurde das Projekt „SV Buch 2025 – Quo Vadis“ vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Es soll den Verein auf das 100-jährige Bestehen im Jahr 2025 vorbereiten um in allen Ebenen beizeiten einen würdigen Rahmen zu schaffen. Zu den bereits umgesetzten Maßnahmen in Infrastruktur, Organisation und Angeboten fügen sich aber noch weitere Investitionen rund um das Schützenhaus an, die der Verein mit der Unterstützung von Gemeinde, dem WLSB und der VR Bank Ellwangen (Crowdfunding) realisieren will. Anhand einer Power-Point Präsentation erläutert der 1. Vorsitzende Stefan Hutter diese spezielle Finanzierungsart.

Zum Abschluss der Versammlung gab Vorstand Stefan Hutter noch einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen.

Die Geehrten des Schützenvereins

Für aktive Mitgliedschaft: 10 Jahre aktiv: Bauer Stephanie, Kragler Michael, Strobel Roland. 30 Jahre aktiv: Abele Martin. 40 Jahre aktiv: Mayer Karl. Langjährige Mitgliedschaft: 25 Jahre: Bäuerle Tobias, Christau Jutta, Hersacher Anton, Kalkschmid Anne, Rief Klaus, Stirner Ramona. 40 Jahre: Gaab Edith, Gaab Julietta, Klingler Petra, Köppel Klaus, Mayle Markus, Straub Peter, Vogler Birgit. 50 Jahre: Abele Franz, Grella Günther. 60 Jahre: Baier Franz. Wertvolle Unterstützung, Verdienstehrenzeichen in Silber: Hahn Barbara, Hahn Marianne, Hutter Martina, Köppel Markus, Madronitsch Claudia, Mayer Christine, Sauter Carola, Schmid Markus, Staudenecker Jochen, Wertvolle Unterstützung, Verdienstehrenzeichen in Gold: Fürst Susanne, Jordan Sabrina, Köppel Anna. WLSB Ehrennadel in Bronze: Straub Birgit. Weiter wurden geehrt für wertvolle Dienste: Rief Karl, Rief Martin und Rief Christian.