Schützen fühlen sich fit

Mit Helmut Wieser hat der Schützenverein (SV) Buch ein neues Ehrenmitglied. Bei der Hauptversammlung des Vereins sind außerdem Hans Fischer für 60 und Paul Fuchs für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet worden.

Der Vorsitzende Stefan Hutter berichtete über die Aktivitäten des letzten Jahres. Der SV Buch ist bereits seit vielen Jahren ein Mehr-spartenverein und hat zahlreiche andere Sportangebote im Programm, darunter mehrere Jazztanzgruppen, Frauenturnen, Ladyfitness, Yoga, Männerfitness und einen Radtreff. Im Herbst 2018 kamen drei weitere Angebote dazu: Mutter-Kind-Turnen, MamiFit und Keysi (Selbstverteidigungskurs). Auch ist der Verein in der Jugendarbeit aktiv und bietet eine Kooperation Schule-Verein an. Hier werden Kinder im Alter von acht bis elf Jahren unter der Anleitung von Trainer Anton Hahn an den Schießsport herangeführt. Durch diese Angebote blieben die Mitgliederzahlen im letzten Jahr trotz einiger Austritte konstant.

Hutter ließ die Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres Revue passieren. Dazu zählten drei Faschingsveranstaltungen, das Ostereierschießen am Karfreitag, das Sommerfest, ein italienischer Abend, das Kirchweihessen, das Binokel-Turnier an Halloween, die Theateraufführungen im November und die Weihnachtsfeier. Sportlicher Höhepunkt war der Bundesliga-Heimkampf der ersten Mannschaft im November in der Jagsttalhalle in Schwabsberg.

Finanziell steht der Verein auf soliden Beinen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten erfolgten zahlreiche Baumaßnahmen und Modernisierungen, durch die immer noch Zahlungsverpflichtungen vorhanden sind. Die Schuldenlast konnte deutlich reduziert werden, so dass der Verein wohl in drei Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben kann.

Während seiner Rede bedankte sich Stefan Hutter bei seinen Helfern und Unterstützern, darunter seinem Stellvertreter Sven Gritsch, dem Beiratsteam, den zahlreichen Trainern und Übungsleitern, aber auch den Sponsoren des Bundesligateams und dem Förderverein.

Für den Schießsport gab Sportleiter Michael Köppel einen Überblick über die Aktivitäten des letzten Jahres. Natürlich war auch bei ihm der Klassenerhalt der ersten Mannschaft ein wichtiges Thema. Weiter freute er sich über den Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Württembergliga und das gute Abschneiden der anderen Bucher Mannschaften in ihren jeweiligen Ligen.

Im Anschluss erfolgten Ehrungen für aktive Mitgliedschaft, langjährige Mitgliedschaft und Ehrungen des Landesverbandes. Helmut Wieser wurde von der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Geehrten des Schützenvereins

60-jährige Mitgliedschaft: Hans Fischer. 50-jährige Mitgliedschaft: Paul Fuchs. 40-jährige Mitgliedschaft: Lothar Deis, Thomas Deis, Gerlinde Fürst, Josef Hutter, Berthold Kieninger, Thomas Kuhn, Wolfgang Mück, Ursula Rief, Heidrun Schlipf, Markus Schmid, Albert Schrimpf, Xaver Stark, Marianne Staudenecker und Achim Vogler. 25-jährige Mitgliedschaft: Diana Bialon, Harald Gritsch, Heike Groll, Carmen Liebich, Heidi Mach, Margrete Straub, Ulrike Vogler und Johannes Weiser.

20 Jahre aktiv: Tina Madronitsch. Zehn Jahre aktiv: Louis Fürst. Verdienstehrenzeichen in Gold: Steffen Abele, Manfred Dollansky, Anton Hahn, Maria Hahn, Elisabeth Köppel und Tina Madronitsch. Verdienstehrenzeichen in Silber: Jürgen Drmola, Lea Drmola und Katrin Staudenecker.

Beim Kreisschützentag im Januar waren auch der Vorsitzende Stefan Hutter (Kleine Ehrennadel des DSB in Gold) und Stellvertreter Sven Gritsch (Verbandsmedaille in Silber) ausgezeichnet worden.