Sanierung der Wettegasse ist abgeschlossen

Die Wohnumfeldmaßnahme mit Kanalsanierung in der Wettegasse in Rainau-Buch ist abgeschlossen. Der Gemeinderat hat vor seiner Sitzung am Donnerstag die Arbeiten besichtigt.

Die Sanierung der Wettegasse in Rainau-Buch war schon lange ein Thema. Denn bei Starkregen lief das Wasser nicht mehr vernünftig ab und schoss von den Feldern hinab in die Wohnstraße. 2017 wurde die Sanierung schließlich vom Gemeinderat beschlossen und 2018 fingen die Bauarbeiten an.

Jetzt ist die Wohnumfeldmaßnahme fertig und die Wettegasse hat nicht nur einen neuen Fußgängerweg sowie Straßenbelag, sondern auch einen separaten Regenwasserkanal. Große Steine sind darauf verteilt, um das Wasser zu bremsen. Die Kanalöffnung am Ende wurde verbreitert und davor Holzpfähle aufgestellt, sodass der vom Wasser mitgetragene Unrat nicht mehr die Öffnung versperrt.

Außerdem wurde der Kanal erneuert und die Brücke saniert. „Leider war die Brücke in einem nicht so guten Zustand, wie wir erwartet hatten“, sagte Bürgermeister Christoph Konle. Allerdings fielen die restlichen Kosten etwas geringer aus, sodass die geschätzten 780.000 Euro nicht überschritten wurden.

Insgesamt hat die Gemeinde Rainau Zuschüsse in Höhe von 220.000 Euro erhalten (175.000 aus dem Ländlichen Raum und 45.000 aus dem Ausgleichstock). Die Kosten für die Bauarbeiten belaufen sich auf 537.000 Euro plus Nebenkosten.

Am Straßenrand sollen noch eine Wildblumenwiese und Pflanzenbeete entstehen. Auch die Gestaltung des kleinen Platzes am Straßenende ist nicht ganz fertig. Die Wettegasse ist aber wieder befahrbar.