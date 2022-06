Sämtlichen Ostalb-Seen gute bis ausgezeichnete Wasserqualität bescheinigt

Die Warnhinweise vor Ort sollten zur Kenntnis genommen werden. Der Erholungsfaktor am Badesee bleibt erhalten, wenn Liegeplätze und Wasser sauber gehalten werden und der angefallene Müll sachgerecht in den aufgestellten Abfallbehälter entsorgt wird. Die Natur kann geschützt werden, indem Rückzugsorte für Wildtiere respektiert und geschützte Zonen am Badesee nicht betreten werden.

Damit der Tag am See für alle Badegäste erholsam wird, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

Damit der Spaß am Schwimmen in freier Natur möglichst nicht getrübt wird, überwacht der Geschäftsbereich Gesundheit des Landratsamts Ostalbkreis während der Badesaison im vierwöchigen Turnus in der Regel von Mitte Mai bis Mitte September regelmäßig die Wasserqualität. Das teilt das Landratsamt Ostalbkreis mit. In der kürzlich vom Land veröffentlichten Badegewässerkarte wird allen neun im Ostalbkreis offiziell als Badegewässer ausgewiesenen Seen eine gute bis ausgezeichnete Qualität bescheinigt.

Gemäß der Badegewässer-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft und mit den darin enthaltenen EU-Grenzwerten für Badeseen wird das Wasser auf Krankheitserreger untersucht. Insbesondere Darmbakterien sollen in Badeseen nicht gehäuft auftreten. Die von den hygienetechnischen Assistenten des Gesundheitsamts entnommenen Gewässerproben werden deshalb im Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg auf zwei mikrobiologische Parameter, nämlich Escherichia Coli und Enterokokken, untersucht.

Ergänzt werden die Wasserkontrollen durch Ortsbesichtigungen der Seen, wobei die Badestellen auf sichtbare Verschmutzungen wie zum Beispiel teerhaltige Rückstände, Plastik, Glas sowie auf eine eventuelle Massenvermehrung von Algen wie etwa Blaualgen kontrolliert werden. Denn neben fäkalen Verunreinigungen der Badegewässer können während der Badesaison auch Blaualgen oder Zerkarien, die eine Badedermatitis, also eine allergische Reaktion der Haut auslösen, problematisch werden.

Von den 312 mikrobiologisch überwachten Badestellen im Land liegen diese im Ostalbkreis: Bucher Stausee (Rainau), Gschwender Badesee, Haselbachsee (Ellenberg), Häslesee (Ellenberg), Kreßbachsee (Ellwangen), Lorcher Baggersee, Orrotsee (Rosenberg), Sonnenbachsee (Ellwangen) und Westere (Unterschneidheim).

Die Online-Badegewässerkarte unter https://badegewaesserkarte.landbw.de/ gibt einen Überblick über alle Badegewässer in Baden-Württemberg, die regelmäßig auf ihre Wasserqualität hin mikrobiologisch überwacht werden. Sie informiert auch über den hygienischen Qualitätsstatus der Vorjahre.

Die Neueinstufung der Badegewässer gemäß EU-Badegewässerrichtlinie erfolgt jeweils rückwirkend anhand der Messungen der letzten vier Jahre. Die Ergebnisse dieser rückblickenden Bewertung werden dann auf den Internetseiten des Landesgesundheitsamts und in der interaktiven Badegewässerkarte eingestellt. Die Untersuchungsergebnisse der aktuellen Qualitätsüberwachung im laufenden Jahr werden dort ebenfalls publiziert.

Außerdem können Badegäste die jeweils aktuellen Untersuchungsbefunde auch direkt vor Ort an den Badeseen einsehen. Die Ergebnisse der Probenahmen hängen an zentralen Punkten im Badebereich aus.