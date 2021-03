Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist am Donnerstag, 18. März, festgestellt worden, dass ein Hinweisschild am Waldspielplatz im Bereich der Verlängerung der Hüttlinger Straße mit ockerfarbiger Schrift sowie einem schwarzen Rand beschmiert und eine in der Nähe aufgestellte Torwand mit schwarzer Farbe und grüner Umrandung besprüht wurden. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.