Ronald Endraß spielt Zünglein an der Waage

Schwabsbergs Bundesligakegler bleiben nach dem hochverdienten 5:3-Auswärtserfolg (3521:3410) in Staffelstein in der Erfolgsspur. In der hart umkämpften Partie entpuppte sich diesmal Ronny Endraß als das Zünglein an der Waage.

Nach zwei eher zähen Bahnen zum Auftakt startete der Schwabsberger eine furiose Aufholjagd und sorgte für die Vorentscheidung. Im Mitteldrittel sorgte er zusammen mit Fabian Seitz, der sich mit 615 Kegeln in glänzender Spiellaune präsentierte, für einen beruhigenden Vorsprung für die Gäste von der Ostalb.

Da sowohl Bamberg (in Straubing) als auch Lorsch (in Amberg) ebenfalls punkteten, verringerte sich die Zahl der Verfolger zwar auf nur noch zwei, die sitzen den Ostwürttembergern dafür aber umso hartnäckiger im Nacken. Grund zum Jubeln besteht für die Kegler um Reiner Buschow aber nicht, da sie noch ein sehr anspruchsvolles Restprogramm mit Heimspielen gegen Zerbst (28. Februar) und Bamberg (Saisonfinale 14. März) haben.

Die Zuschauer in Staffelstein durchlitten eine wechselvolle Partie zwischen dem Tabellensechsten und dem Zweiten Schabsberg. Schwabsbergs Startpaar mit Kapitän Reiner Buschow und Mathias Dirnberger entpuppte sich auch diesmal als Bank, auch wenn es nicht zu einem Punktgewinn reichte. Die Hausherren, bei denen beide Startspieler Saisonbestleistung erzielten, lagen zunächst verdient mit 2:0 in Front.

Als die Württemberger im Mitteldrittel auftrumpften, wendete sich das Blatt zugunsten der Gäste. Als genialer Schachzug von Teamchef Rudolf Maier entpuppte sich die Umbesetzung. Dank des furiosen Zwischenspurts von Fabian Seitz und Ronny Endraß hatte das „Maier-Team“ vor dem Schlussdrittel bereits ein Remis so gut wie in der Tasche.

Spannend blieb es aber im Schlussdrittel allemal, da die Hausherren durchaus noch Chancen auf ein Remis hatten. Diese Hoffnung machte Damir Cekovic aber zunichte. Höhepunkt im Schlussdrittel war die Startbahn von Alexander Stephan (174). Cekovic und Alexander Stephan/Timo Hehl wähnten sich schon als Sieger, als Vicha bei seinen letzten drei Würfen alles auf eine Karte setzte und die Staffelsteiner Gesamtbilanz mit einem Last-Minute-Endspurt noch verbesserte.

Schwabsbergs Teamchef Rudolf Maier meinte nach dem Spiel: „Für uns war es ein unglaublich wichtiger Sieg. Die Mannschaft hat trotz des Rückstands eine tolle Moral gezeigt.“

Staffelstein - Schwabsberg 3:5 (3410:3521): Jarolsav Hazva - Reiner Buschow 622:594, Chritian Rennert - Mathias Dirnberger 590:587, Norbert Strohmenger - Fabian Seitz 541:615, Michal Jirous - Ronny Endraß 544:595, Bernd Schwarz - Damir Cekovic 537:559, Jiri Vacha - Alexander Stephan/Timo Hehl 576:571.