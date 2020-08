Römer- und Germanendarsteller auf den Spuren von Caracalla

Kürzlich hat sich am Bucher Stausee eine ganz besondere Gruppe von „Frühsportlern“ getroffen, um auf den Spuren von Caracalla zu wandeln. Ausgerüstet war die Gruppe mit Kettenhemd, Helm, Schild und Speer. Gemeinsam mit ihren Gästen machten sich die Römer- und Germanendarsteller bei schwülen Temperaturen auf in Richtung Limestor.

Vor 1807 Jahren überschritt Kaiser Marcus Aurelius Severus Antoninus, auch bekannt unter seinem Beinamen Caracalla, den raetischen Limes für seinen Germanenfeldzug. In den historischen Quellen ist das Startdatum dieser „Expeditio Germanica“ mit dem 11. August belegt. Vieles spricht dafür, dass dieses somit exakt datierbare antike Großereignis am Limestor stattfand. Möglicherweise erinnert das monumentale Bauwerk an dieser Stelle selbst an diesen Triumph.

Es ist damit nicht nur für den Limes-Park vor Ort ein wichtiges Ereignis, sondern durchaus eine bedeutsame Momentaufnahme der antiken Weltgeschichte. „Hier auf der Ostalb haben wir eines der ersten relevanten Daten der Landesgeschichte vorzuweisen“, erklärt Limes-Cicerone Andreas Schaaf. Er selbst war auch dabei, als sich vor sieben Jahren zum 1800. Jahrestag des Feldzugs die Römergruppe Numerus Brittonum aufmachte, den möglichen Streckenverlauf in antiker Marschmontur nachzuspüren.

In neun Tagen wurde 2013 die 144 Kilometer lange Strecke zwischen den Limesorten Aalen und Osterburken bewältigt. „Der Grenzübertritt am Limestor war nicht nur für uns, sondern sicherlich auch im Rahmen der historischen Vorlage ein Höhepunkt“, so Schaaf. Grund genug für die Gruppe, diese Kernetappe ausgehend von den Resten der römischen Siedlung am See jährlich in unterschiedlicher Konstellation zu begehen. Nach etwa 3,5 Kilometern und einigen Ausführungen zur Historie und zum Kontext des Feldzugs erreichte die Schar Geschichtsinteressierter den Schutzbau des Limestors. Nach einer längeren Rast wurde auf einer anderen Route der Rückweg zum Stausee unternommen. Auch im kommenden Jahr soll es wieder auf Spurensuche gehen.