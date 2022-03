Rettungshundestaffel ist wichtig bei der Vermisstensuche

Eine Einsatzübung der Rettungshundestaffel Ostwürttemberg beim Ostalb-Klinikum Aalen hat Matteo Schmid, Schüler der vierten Klasse der Grundschule Schwabsberg, begleitet und Jasmin Rupp, Mitglied der Rettungshundestaffel Ostwürttemberg, interviewt.

Jasmin Rupp ist mit ihrem Hund Aramis seit November 2019 bei der Rettungshundestaffel und arbeitet als Kinderkrankenschwester beim Ostalb-Klinikum. Sie weiß, wie wertvoll so ein Einsatz der Spürhunde für das Ostalb-Klinikum sein kann. Deshalb hat sie so eine Übung auf dem Klinikgelände initiiert.

Übungen wie diese sind für die Ausbildung der Einsatzhunde sehr wichtig. Für Personenspürhunde – auch Mantrailer genannt – ist das Kennenlernen verschiedener Szenarien unerlässlich. Am besten findet das Training in einsatznahen Bereichen statt, wie zum Beispiel Kliniken, Pflegeheimen und auch Schulen. Dadurch lässt sich trainieren, dass die Hunde an die besondere Umgebung gewöhnt werden, um im Ernstfall schnell und ohne Ablenkung arbeiten zu können.

Mantrailer werden dafür ausgebildet, dass sie den persönlichen Geruch eines Menschen erkennen und somit der Spur einer vermissten Person folgen können. Hierfür wird der Geruch der Person, zum Beispiel durch Kleidung, Bettwäsche oder auch durch einen berührten Gegenstand benötigt. Bei Einsätzen in Kliniken ist dies oft ein größeres Problem, da in diesen Bereichen durch die Desinfektion die Gerüche beseitigt oder verringert werden und somit die Hundenasen abgelenkt werden können.

Beim Ostalb-Klinikum wurde die Personensuche mit Start- und Endpunkt nachgestellt. Man ging davon aus, dass die vermisste Person die Klinik durch eine Seitentür verließ und dann auch noch mit dem Auto wegfuhr. Die Suchteams mussten deshalb überprüfen, welche der Türen tatsächlich durch die Versteckperson genutzt wurde, um dann dem Spurenverlauf zu folgen. Zum Schluss mussten die Hunde den Ort, wo das Auto startete, finden.

Der Übungstag beim Ostalb-Klinikum fand bereits im November statt und war für alle sehr einsatznah, hilf- und erfolgreich. Der Verein ist über sämtliche zur Verfügung gestellte Übungsgelände sehr dankbar. Im Übrigen war das Rettungshundestaffelteam kurz vor dem Übungstag tatsächlich am Ostalb-Klinikum im Einsatz.

Die Rettungshundestaffel Ostwürttemberg wurde 1996 ins Leben gerufen. Sie ist eingetragen im Katastropheneinsatzplan des Ostalbkreises sowie als Primärstaffel im Alarmplan der Leitstelle Ostalb in Aalen, zuständig für die Vermisstensuche. Sie ist das ganze Jahr kostenlos und ehrenamtlich in Einsätzen im Kreis Aalen, dem Ostalbkreis und darüber hinaus tätig.

Der Verein sucht dringend verschiedene Übungsgelände für ihr Training.