Rathaussturm in Dalkingen: Konle versucht´s mit der Friedenspfeife

Die Dalkinger Misthaken suchen den Bürgermeister von Rainau und finden stattdessen einen weisen Indianerhäuptling der friedlich ein seinem Wigwam hockt und an seiner Friedenspfeife zieht. Fast vergessen die Rathausstürmer weswegen sie überhaupt gekommen sind.

Das Rathaus – leer. Die Amtsstube – unbesetzt. Stattdessen steht ein riesiges, weißes Wigwam auf dem Rathausvorplatz in Dalkingen. Dichter Qualm dringt aus der Öffnung oben im Zeltdach. Drinnen berät sich ein würdevoller Indianerhäuptling mit stattlichem Kopfschmuck mit seinem Häuptlingsrat. Auf der Tagesordnung steht: Vereinigung der Stämme der Rainaus, Sachstand, Ausräumung von Wiedrichkeiten (tatsächlich so geschrieben) und Missverständnissen.

Es folgt eine Abschlusserklärung mit der Beschwörung des großen Geistes, Entzündung der Friedenspfeife und anschließendem Friedenstanz. Zur Abschreckung etwaiger Störenfriede steht auch noch ein hoher Marterpfahl auf dem Rathausvorplatz. An ihm steht angebunden ein vorlautes und jetzt etwas unglücklich dreinschauendes Mitglied der Dalkinger Misthaken und ruft seine Rathausstürmerkollegen laut um Hilfe. Diese aber sind diesmal doch ein bisschen zögerlicher in der Attacke.

Bleichgesichter mit mistigen Haken

Womöglich liegt es am großen Geist des Manitu, der unsichtbar über dem Wigwam schwebt – oder vielleicht doch am Holzzaun der mit einem Batteriestrom geladenen Weidezaunband umgeben ist und der unangenehm auf der Haut brizzelt. Doch dafür sind jetzt die Misthaken gut. Der Zaun wird beiseite geschoben und der Weg ins Wigwam ist frei. Komplett in Rauch gehüllt, tritt ein verdutzter Häuptling mit seinem Ältestenrat ans Tageslicht.

Häuptling kommt vors Narrengericht

Und es geschieht ein Wunder, die Dalkinger Mitsthaken nehmen das Angebot zum Rauchen der Friedenspfeife an und werden dabei ganz häbig. Sie vergessen sogar, warum sie überhaupt gekommen sind. Erst nachdem der süssliche Pfeifenrauch sich verzogen hat und die Sinne nicht mehr so vernebelt sind, kommt die Erinnerung der „bleichgesichtigen mistigen Haken“ die mit gespaltener Zunge reden, so langsam wieder zurück.

Allein Häuptling „Großer Büffel“ bleibt bei seiner ehrenhaften Aussage, den bürgermeistigen Angsthasen, kleiner Konle, nicht zu kennen. Das beeindruckt wiederum die Dalkinger Misthaken nicht und nehmen stattdessen den Häuptling gefangen um ihn vor das Narrengericht zu stellen.

Statt des Bürgermeisters haben die Narren in Dalkingen einen weisen Indianerhäuptling vorgefunden. Vors Narrengericht musste Bürgermeister Konle trotz Friedenspfeife.