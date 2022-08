Rainauer Ehepaar bei Kochshow „Doppelt kocht besser“

Doppelt kocht besser“ ist eine neue Kochshow auf SAT.1. In dieser treten drei Paare in einem Kochduell gegeneinander an. Dieser Herausforderung wollte sich das Rainauer Ehepaar Lilly und Marvin stellen. Die Sendung mit ihnen ist am Montag ausgestrahlt worden. Das Konzept der Sendung sieht vor, dass der Partner, der seltener kocht, am Herd stehen muss. Der andere Partner muss dann per Headset das Rezept erklären. Dabei kennt die kochende Person das Rezept nicht und bekommt die Anweisungen nur über einen Kopfhörer.

Über ihre Erlebnisse in der Show sprach Lilly mit Katharina Carle im Interview.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, bei der Sendung mitzumachen?

Wir funktionieren in der Küche nicht miteinander. Wir streiten uns jedes Mal, wenn wir zusammen kochen. Mitmachen wollten wir natürlich, weil es Spaß macht, wir uns aber auch der Herausforderung, gemeinsam in der Küche zu stehen, stellen wollten. Ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten beim Loslassen und Marvin einfach machen zu lassen in der Küche. Das war in der Sendung perfekt, weil ich überhaupt nicht eingreifen konnte. Ich musste ihn anleiten und er musste die Vorgaben ausführen. Deswegen war es auf jeden Fall sehr lustig und horizonterweiternd.

Wie schwer ist euch das Erklären, ohne die Möglichkeit einzugreifen, gefallen?

Das war schon herausfordernd. Das Schwierige war aber der Zeitdruck. Das Gericht musste innerhalb von 45 Minuten fertig und serviert sein. Ich hatte das Rezept auch nur einmal gehört und musste mir das merken. Wir haben zwar eine Zutatenliste bekommen, aber die hat nur bedingt weitergeholfen. Dadurch war ich selbst manchmal verunsichert, wie jetzt die Reihenfolge ist. Das ist anders als zu Hause, wenn wir ohne Zeitdruck kochen. Ich hatte das Rezept auch noch nie selbst gekocht, das kam dann noch dazu. Für mich war das wichtigste ruhig zu bleiben und für Marvin, dass er sich konzentriert und zuhört, was ich sage.

Lilly gibt ihrem Mann Anweisungen über das Headset. (Foto: Sat.1)

Ist das rückblickend denn aufgegangen?

Es hat richtig Spaß gemacht. Ich finde, damit haben wir bewiesen, dass wir uns gut kennen, uns vertrauen, auch wenn wir uns in der Küche nerven. Aber wir sind auch schon seit zehn Jahren verheiratet, da fällt es einem vielleicht auch einfacher, seine Vorstellung abzulegen und seinem Partner zu vertrauen. Mir war es ein Herzensanliegen, dass er es schafft und da musste ich mich zusammenreißen.

Habt ihr euch vorher eine Taktik überlegt?

Wir haben nie eine Taktik. Wir sind Bauch-Herz-Menschen. Aber wir hatten uns vorgenommen, aufeinander einzugehen und zu spüren, was der andere gerade braucht, damit es funktioniert. Wenn wir uns die ganze Zeit nur anschreien würden, würden wir nicht weiterkommen. Das war während der Sendung spannend, weil im Nebenraum eine andere Frau war, die hat nur rumgeschrien. Die hat ihren Mann so fertig gemacht, wenn er etwas falsch gemacht hat. Bei mir gab es zwar auch Momente, wo ich dachte, was macht er da, aber das ist danach das Lustige daran.

War es für euch die erste Fernsehshow?

Wir haben tatsächlich schon vergangenen Sommer bei so einer Fernsehsendung mitgemacht. Es hat uns viel Spaß gemacht und wir würden jederzeit wieder bei sowas mitmachen.